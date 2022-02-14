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麥當勞鹽酥麥炸雞登場 情人節$10試食

行政人員版 04:00 2022/02/14

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黛安一向鍾意食炸雞，聽公關姊妹講，麥當勞喺元宵節（15日）起會推出全新期間限定嘅鹽酥麥炸雞和多款夜市風味美食，即使去唔到旅行，都可以品嘗同回憶下旅行滋味。麥當勞App用戶更可快人一步，今日情人節就可以優惠價$10率先試食鹽酥麥炸雞1件喇！

每次去台灣旅行，黛安必定去行夜市兼買鹽酥雞，姊妹話，今次麥當勞推出嘅全新鹽酥麥炸雞，秉承咗原味麥炸雞金黃酥脆、肉質嫩滑多汁嘅特點，將經典鹽酥風味完美呈現，而且嚴選優質雞槌及雞上髀，除咗推出1件單售及2件裝超值套餐外，更推出自選6件桶裝（單一口味或混合口味），方便大家同摯愛親朋齊齊分享。

此外，同步會推出多款美食，例如全新嘅香芋風味麻糬麥旋風和香芋吉士批，麥旋風以順滑新地混合香芋風味糖漿，再配上煙韌嘅麻糬同Oreo脆脆，將香芋甜點滋味升級；香芋吉士批則充滿粒粒軟糯芋頭和濃郁吉士醬，食落去每一啖都感受到滿滿嘅幸福感，仲有全新蘆薈冬瓜茶，味道清甜加上爽口蘆薈粒，夠晒解渴，大家快啲去買嚟試下啦。

本文轉載自《晴報

蘆薈冬瓜茶

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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