以NFT作為營銷新武器 助企業拓展全新市場

元宇宙（Metaverse）崛起，無限商機應運而生，吸引不少企業品牌有意投入科技業新應用領域，在市場分一杯羹。亞洲互動媒體控股有限公司主席鄺海翔（Rono）早已洞悉先機，為公司拓展虛擬營銷市場做好準備：「我們通過早前成立的新IT團隊，掌握到元宇宙的市場商機，不少數據流量更顯示香港及內地愈來愈關注NFT社群。為此，我們着手研究相關技術及營銷方案，以便為客戶提供所需的顧問服務及營銷策略。」

全方位一站式營銷服務

Rono坦言現今的市場營銷愈趨複雜、多元，要滿足客戶多方面的要求，可謂殊不簡單：「以前可能用一本黃頁就能夠做到基本的市場營銷推廣，後來演變成雜誌、電視、電台；近代則有影片、互聯網及社交平台，發展至今更延伸出電商、KOL、NFT等，營銷形式千變萬化。公司因而發展出不同的業務範疇，包括專責製作高清多媒體影片的Best Video；策劃綫上綫下營銷活動的Best Event；以及主責新媒體營銷的4A廣告公司Gimmick Box。」

要從云云同業中突圍而出，達至成功吸引潛在客戶的注意力，Rono認為要歸功於公司堅持創造內容營銷（Content Marketing）的核心精神，藉此幫助客戶策劃有內涵的活動內容、社群推廣、產品及服務營銷，以提升銷售額或服務品質。旗下Gimmick Box近年更成為公司營銷業務的主力，並配合其他範疇的技術支援，為客戶提供全方位一站式顧問、策劃、執行及長期跟進服務。

NFT內容營銷與資訊教育

市場營銷發展一日千里，向來不敢怠慢的Rono表示，公司的內容營銷範圍已擴展至元宇宙：「NFT、元宇宙雖熱話不斷，但綜觀香港公司及市民對當中的操作、細節仍不太熟悉，只側重炒賣，相對國際步伐來得緩慢。我們期望以有內容故事的NFT作核心，讓這些數字資產（Digital Assets）具備藝術收藏價值，甚至達到增值的水平。」

他續說：「公司如今的NFT客戶主要分為兩大類，其一是想通過NFT做營銷的品牌方，有目標但沒有任何構思，亦對NFT營運不太熟悉；其二是已有清晰構思及時間表的客戶，但技術層面上無法執行，或在NFT社群營銷方面缺乏經驗。然而香港大部分的新媒體營銷公司主要集中發展FB、IG等社交平台，忽略了Twitter、Discord等NFT的主要陣地，令公司的內部資源及技術不足，未能提供足夠的經驗協助客戶快速進入NFT市場。比如現今銀行體系並未接受NFT以虛擬貨幣作交易，營收難以經傳統銀行轉換成現金，為此客戶或需要法律及財務顧問支援，而Gimmick Box選擇提供由零開始的服務，包括NFT的資訊教育。」

跨界別聯乘 跨地域招才

Rono指出客戶即使明白了NFT的生態，但來到項目的構思或技術的執行時仍然充滿一連串疑問：要鑄造什麼物品？要達到多少流量？要選擇使用哪個區塊鏈、數字錢包及虛擬貨幣？作品適合放到哪個市場平台銷售？「未能做到獨立營銷的品牌，很大程度需要依靠跨界聯乘。當業務牽涉到兩個或以上不同單位，不少的溝通需要也由我們提供專業的顧問服務及營銷策劃，包括連繫屬性及目標相宜的合作單位，接觸目標市場買家，延續第二次營銷等。技術範疇方面，公司團隊早在國際間物色富NFT社群營運經驗的專業人才，包括越南、泰國、杜拜、馬來西亞等地均有技術支援，務求將作品推及世界性市場銷售。」

長遠而言，元宇宙的配套會陸續出現，AR、VR、虛擬商場勢在必行，帶動商機。Rono希望隨着集團開放與不同科技公司、營銷平台合作，在共享資源下可以用最快速度達至市場擴展，幫助傳統客戶對接元宇宙的新元素，以獲取更多的營銷渠道。

Gimmick Box簡介

Gimmick Box為亞洲互動媒體控股有限公司旗下的HK4As廣告公司，一直秉承「統一使命、多元方案」的宗旨，致力為客戶提供全方位、一站式及客製化的營銷策劃及行銷服務，包括品牌建立、內容行銷、影片製作及推廣、活動策劃、電商支援等，更積極推動本港創意工業發展，以提升香港在國際創意領域的競爭力。

（資料由客戶提供）