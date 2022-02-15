擔心公營醫院長期超負荷　每月唔駛三百可獲私院醫療「通行證」

本港公營醫療系統早已存在供不應求的情況，政府早前建議修例放寬引入海外醫生的門檻，以網羅更多合資格非本地培訓醫生，藉此紓緩公營醫療系統的壓力，惟有市民擔心此舉會影響公共醫療的質素。面對公營醫療質量存疑、私營醫療價格持續上升，升斗市民應該如何自保？



政府推措施助減醫療壓力 自願醫保成新趨勢



因應公營醫療系統長期超負荷，為獲得更周全和舒適的醫療及住院服務，不少市民會選擇使用私營醫療服務。而配合有關趨勢，政府於2019年推出自願醫保計劃（VHIS），根據立法會衞生事務委員會2021年7月份的公報資料，該計劃自推出以來市場反應正面，第二年的保單年度淨增長達52%，可見市場普遍接受自願醫保成為醫療保障的主流產品。



自願醫保保障比傳統醫保的保障更齊全，例如新增的CT、MRI 先進檢測、日間手術及精神科治療保障等都並非一般醫保常見的保障項目，再加上獨有的扣稅優惠，都是自願醫保受市民歡迎的原因。近年，市場更推出多種主打「全數賠償」的高端自願醫保計劃，賣點是可以配搭不同自付費（墊底費），令保費更有彈性。



配合公司醫保 以入門醫保價錢享CEO級數保障



作為打工仔，一般都懂得活用公司醫療福利，但主要以門診為主，甚少使用到住院保障部份，即使不幸入院進行手術，往往到Claim時才發現公司的住院保障通常都不足以支付全數住院及醫療開支。面對公營醫療質素的隱憂，加上持續上升的醫療費用，打工仔有沒有想過原來可以善用公司醫保的住院保障額作為個人醫保的「自付費（墊底費）」，用入門醫保的價錢投保一份CEO級數的高端醫保？



由於大多數個人高端醫保都提供不同自付費選項，若利用公司醫保的住院保障額「墊底」，就可以減低個人高端醫保的保費，以低成本提升至半私家病房以上級別及享全數賠償，以30歲投保為例，保費可慳近7成。想知如何按個人財政狀況和現有的醫療保障挑選合適自己的方案？立即參考以下兩個以市面上最近推出的網上自願醫保高端計劃為例的個案：



個案一：Albert現職的公司設有醫療保障，惟由於保障限額上限僅為2萬港元，未必足夠應付大額醫療費用。



建議：Albert可選購賠償額較高的自願醫保計劃，並以公司的醫保作自付費，令自己獲得更全面的保障。例如他可投保Bowtie Pink自願醫保計劃，並選擇2萬自付費的選項，假如日後他需要應付大額如數十萬元的醫療費用，就可以選擇公司醫保的2萬元保障額作為自願醫保的自付費，而餘額則由自願醫保繳付。





個案二：Cathy作為本地企業的管理層，其公司醫保的保障額高達8萬港元，足以應付一般的醫療開支，惟她想於治療期間入住半私家病房以享有更高私隱度。



建議：由於Cathy的公司醫保保障能涵蓋一般的醫療需要，故為免保障重疊，Cathy可選擇自付費較高的Bowtie Pink自願醫保計劃，讓自己能以較低的每月保費獲得更切合其要求的保障。



保障限額過猶不及 注意不宜盲目追高



高端醫保計劃能為投保人提供高達數千萬港元或以上的保障額，然而有研究顯示，超過95%因意外或疾病引致的索償個案，即使投保人入住半私家病房，涉及的醫療費用大多低於40萬港元，只有少數情況會超過300萬港元。因此，投保人在投保時不應以保障限額的高低作為惟一的考慮因素。



再以市場上常見的網上高端醫保計劃為例（見下表¹），保障額每年高達 1千萬至 3千萬，三家都涵蓋手術及非手術癌症治療（包括化療、電療、標靶治療及免疫治療），但若以本著「夠用就好」的理念，Bowtie Pink 正好能在保障限額和每月保費之間取得平衡，使投保人既可以獲得充足保障，而每月保費亦較為低廉。加上保障地域覆蓋廣泛，令投保人可安心獲得足夠保障。