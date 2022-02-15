疫症已達兩年，剛開始時大家都是由零開始，不知如何處理情有可原。然後很多地方都逐漸演變出自己的套路，各家各法，究竟到最後誰家抗疫才最是典範、最有參考價值，那要待整個疫情真正過去後，再細緻地從各方面作比較，才能有終極答案。哪個城市疫症處理概念和手法最好？尚待探究，惟差者必一眼即見。當遇上全球性危機時，即個個城市都要處理，即大家都可以比較隔離左右做得如何、當中的民生和民情如何，正所謂有比較有傷害，做得差再拍埋被隔離鄰舍對照，更加比下去。

我在作比較研究方面有幾項因素會特別留意：一、向外發放信息有否混亂？會否前後矛盾，令人無所適從，更令人覺政府對抗疫毫無方向。二、有否講一套做一套？為官者若不能以身作則謹守防疫法規，是管治質素嚴重不合格的指標。三、每一項措施推出時，是否準備充足？要做第一步時，必須考慮兩個問題：（甲）這個做法是否合情合理？凡事見人的東西，總得有個說法，若那個說法站不住最基本的邏輯，則暴露了官員的無力和無能，社會自然會怨氣沖天。（乙）做第一步時，總得先想想第二、三步，例如叫全幢大廈的居民落樓做強制檢測，卻沒想到如何安排？如何統籌？如何分流？如何向居民溝通安排的程序？那很簡單的邏輯問題自然會出現：（A）全幢大廈那麼多人一湧而下，containment（收窄病毒傳播範圍的風險）做不到，反而會很危險地擴大風險，明明要保持社交距離，大家逼爆電梯去排長龍，分分鐘無病變有病；（B）有否考慮到特殊人士如老人家、長期病患者或行動不便者或孩童的需要？要巿民在風雨中排隊五、六小時，反映領導層參詳不足，亦漠視民生和民情。

每個行動推出前，要做好預備工夫（preparation），即事前要考慮的實際配套並作相應安排，若每次出來給人的觀感只是reaction（有事發生才反應），沒有preparation，則會暴露一種管治無能和變通無能。現在不是疫情剛剛開始，而是整整兩年了，若兩年過去，一個地方的管治仍然下下都像不知所措似的，那就會變成公眾眼中的不知所謂了。