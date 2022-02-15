澳洲2月21日開關歡迎旅客 已接種疫苗可免隔離入境 副刊版 2022/02/15 分享： 各國正為重開邊境作準備，澳洲政府日前宣布，將於2022年2月21日起重新開放國際邊境，允許完成接種新冠疫苗的簽證持有人免隔離入境，逐步重啟國際旅遊計劃。 由2月21日起，澳洲將歡迎所有已完成接種疫苗的簽 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 星野集團旗下OMO品牌 東京札幌小樽1月新開3酒店 2022/01/22 星野集團旗下OMO品牌 東京札幌小樽1月新開3酒店 Pinkoi文創市集周末再開 逾百品牌兼設Hello Kitty、miffy 及 Noritake快閃店 2021/11/19 Pinkoi文創市集周末再開 逾百品牌兼設Hello Kitty、miffy 及 Noritake快閃店 郵輪品酒之旅 雲頂夢號美酒佳餚巡郵 2021/10/30 郵輪品酒之旅 雲頂夢號美酒佳餚巡郵 星夢郵輪 雲頂夢號 10月舉行海上德國啤酒節 2021/10/04 星夢郵輪 雲頂夢號 10月舉行海上德國啤酒節 維港凱悅尚萃酒店史諾比主題Staycation 包自助早晚餐下午茶送贈品 2021/09/30 維港凱悅尚萃酒店史諾比主題Staycation 包自助早晚餐下午茶送贈品 旅遊資訊 出入境資訊 澳洲