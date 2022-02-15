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澳洲2月21日開關歡迎旅客 已接種疫苗可免隔離入境

副刊版 2022/02/15

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各國正為重開邊境作準備，澳洲政府日前宣布，將於2022年2月21日起重新開放國際邊境，允許完成接種新冠疫苗的簽證持有人免隔離入境，逐步重啟國際旅遊計劃。

由2月21日起，澳洲將歡迎所有已完成接種疫苗的簽

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欄名 : 旅事通

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