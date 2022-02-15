1620一路愛凌 一個天才的名字

被譽為當今世界滑雪領域「天才少女」的谷愛凌，在北京冬奧自由式滑雪女子大跳台決賽，最後一跳以超高難度完成左轉雙周偏軸轉體1620度，總分勝出獲得金牌。這個不是她的優勢項目，在連自己也估不到下，創造了歷史。

1620如今成了「一路愛凌」的諧音，她用驚險一跳，書寫屬於自己的數字傳奇，也代表粉絲對她的愛護及讚美。有關谷愛凌的冰雪人生及奮鬥史，在網上有很多，不必我添多筆，我倒想談談她的名字。

冬奧會開始前，這位18歲中美混血女孩已備受關注，除了滑雪水平、顏值，還有她的吸金能力。除了早已是一些名牌產品代言人，拿了她第一面冬奧金牌後，站在領獎台上頭上的護目鏡、指甲上五環奧運美甲等都成為焦點。

據報道，內地電商平台同款商品銷量激增，數千元滑雪板、百元運動鞋、滑雪服、訓練鞋等，谷愛凌同款商品應有盡有；她奪冠時用的紅色滑板，7個不同長度型號大部分售罄，甚至和她同款奧運五環美甲也有逾9萬件商品，有機會侵犯奧運標誌擁有權，一些宣傳照或侵犯谷愛凌肖像權之類。

另一個受人談論的，是她的國籍。她放棄代表美國，轉而選擇加入中國籍，代表中國出戰奧運，但她一直避答是否真正放棄了美國籍。不論她是透過何種程序獲得代表中國出賽北京冬奧的資格，又是否其實持有中美雙重國籍（中國不承認雙重國籍），她在今天中美對抗的政治氛圍下「棄美奔中」，把她推向了賽場外的政治。谷愛凌如此回應：「我是中國人也是美國人，我一直非常感謝美國和中國，讓我成為現在的我。」

讓谷愛凌有今天，最大功勞還是她母親谷燕，她隨母親姓谷，兩母女鮮有提及美國人父親。谷燕唸北京大學，是著名生物學家、人工合成牛胰島素專家沈同的弟子，22歲赴美留學，獲生物學碩士；後來她改變軌道，到史丹福大學拿到工商管理碩士，一個有希望在生物領域作出成就的人，選擇留在美國從事風險投資業，曾任職華爾街的雷曼兄弟。谷燕上學時曾是短道速滑隊隊員，後來也當過滑雪教練，這也是谷愛凌接觸並愛上滑雪最主要原因。

在谷愛凌的成長中，除了谷燕，谷燕的母親、谷愛凌外婆馮國珍亦與她密不可分。馮國珍是原交通部退休高幹，谷愛凌出生後，前往美國照顧外孫女。她很注重孫女的教育，從小教說中文、吃中餐，給她講中國故事。

谷燕為女取名 承載對亡妹思念

谷愛凌的名字，和她生命中這兩位最重要的女性有關。谷愛凌（Ailing Eileen Gu），這個中文名以及英文諧音取的Eileen，都是母親谷燕幫她取的。在這個名字的背後，不僅承載着谷燕對女兒的期許，亦承載對逝去妹妹的思念。

據《經濟學人》報道，谷燕有一個妹妹，單名凌，谷凌在谷愛凌出生前1年，因車禍不幸去世，谷燕為了懷念妹妹，給自己女兒起名愛凌；而谷愛凌的英文名，又稱Eileen Feng Gu，中間的Feng，正是來自外婆馮國珍，可見她們一家幾位女性的關係有多緊密。

從谷愛凌的中文名，也看出一些含意。「凌」字其中兩點水是冰，而「夌」有超越之意。「凌」的解釋，第一個是冰，如孟郊《寒江吟》：「涉江莫涉凌」；第二個解釋是超越、踰越，如《呂氏春秋．仲秋紀．論威》：「雖有江河之險則凌之」；「凌」其他引伸義還有登、升，如杜甫《望嶽》：「會當凌絕頂，一覽眾山小」；也有欺侮、侵犯之意，如欺凌。

套用到谷愛凌這位冰雪運動員身上，「凌」本義為冰，愛好和職業都與冰有關，「凌」本義亦為超越，超越他人勇爭第一，也就是今天谷愛凌的寫照。

谷愛凌不止超越他人，還超越自己。本文文首說的冬奧自由式滑雪女子大跳台決賽，根本不是她最擅長的項目；高難度偏軸轉體1620動作，她之前只在腦中「訓練」過，從未跳過，而且今次不是她擅長的右轉，而是左轉，就像突然用左手拿筷子，卻拿了個奧運金牌回來（請【按此】觀看「谷愛凌解釋1620度難度」視頻）。

她跳完1440、1080前兩個轉體動作後，排在第三，如果第三跳墨守成規，可能拿一個銀牌，但她選擇了挑戰自我、超越自己，在第3跳前沒聽媽媽建議，選擇相對保守的1440，最後5分鐘才決定用最高難度的1620挑戰自己，歷史就在一剎那之間鑄就。

如果母親為她改個「凌」字，從幾歲起安排她走這條冰雪路，不代表她就是天才，那麼「隨便」一跳就拿金牌，就是令人想來想去都不能理解的。有人會說是運氣，如果大家看過她過往練習、失手掉下腦震盪在哭的影片，也許就不會覺得她全靠運氣。天才也是練成的，我們容易看到她「1%天賦」，剩下99%的不懈努力，我們不曾看到。

大跳台只是谷愛凌3個冬奧參賽項目的第一個，之後還有強敵環伺的自由式滑雪坡面障礙技巧項目，以及自己最擅長的U型場地技巧，再次衝金。谷愛凌身上有挑戰自己的個性，就像由生化轉去金融風險投資的谷燕，而谷愛凌正是谷燕最好的投資。