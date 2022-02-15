持續改善「安心出行」 強化動態清零

第五波疫情洶湧而至，單日確診案例近日屢創新高，昨日更突破2,000宗，對香港市民安全健康及經濟民生帶來嚴重衝擊，社會人心惶惶。政府不敢怠慢，馬上把抗疫行動升級，並進行封區、停課和強檢等，全面加強「動態清零」力度。

簡單而言，抗疫戰略主要是治標，當感染案例一出現便要盡快撲滅；防疫是治本，目的是防禦病毒入侵。面對近期傳播力強勁的Delta及Omicron變異病毒，兩者都非常重要，政府在任何一方面都不能鬆懈。

在防疫方面，接種疫苗必然是最有效的方法。市民接種疫苗之後，不但能保護自己，亦能減低病毒的傳播率，提升社區防疫能力。然而，政府無法強制市民接種，因此本港接種率未如理想，截至昨日，雖然83.5%人口已接種首劑疫苗、74.3%人打了兩針，但只有不足2成市民打了第三針；更令人擔心的是，80歲或以上長者第三針接種率不足1成。

推「疫苗通行證」 提高接種率

為增加接種率，政府近日推出「疫苗通行證」計劃，進行「谷針」。顧名思義，計劃要求市民在進入指定場所（例如餐廳）前必須出示有效的接種疫苗證明，否則便會被拒諸門外，有關部門推出「安心出行」程式更新版，以落實計劃。

和以往一樣，用家進入各類場所時，首先要利用「安心出行」程式掃描處所的二維碼，若用家已接種疫苗，程式會輸出藍色二維碼（即「疫苗通行證」）；之後用家將該二維碼在處所裝置的「驗證二維碼掃描器」前展示，有效的二維碼便會獲得通過，然後處所負責人便可讓該用家入場。

提供社區感染數據 助追蹤傳播

新版「安心出行」的做法，不單可以「谷針」，亦可以為政府提供局部性的社區感染數據，有助追蹤病毒傳播鏈。舊版「安心出行」的不足之處，是用家行蹤數據不公開，只是存於用家手機中，政府需要市民自願提供，事倍功半；新版本採用「代理人」方法，把市民行蹤記錄在處所的「驗證二維碼掃描器」中，方便政府有需要時獲取（上載至雲端）。

其實這方法沒有太大新意，與過往「填紙仔」的概念一致，不同的是新版程式以數碼化落實，因此可以杜絕用家「亂填」的漏洞。然而，筆者認為新版程式在操作上仍非十全十美，有改良空間。

與手機資料配對 防「一卡多號」

首先，在用家登記掃描紀錄（俗稱「針卡」）方面，「一卡多號」的情況難以避免，用家可以利用手機輸入別人的「針卡」。有專家建議採用「實名制」解決這問題，「安心出行」程式可以在「針卡」登記步驟中加入「身份確認」功能，將「針卡」上的個人資料與手機個人資料互相配對，進行認證。

這概念理論上是可行的，但實際上香港SIM卡「實名制」只是剛開始，要到2023年3月才會全面落實。雖然如此，筆者認為政府還是值得花時間研究手機「身份確認」功能，為未來「智慧政務」作好準備。

無論如何，市民須知道「一卡多號」涉及虛報資料，是違法行為，切勿以身試法；再者，若然相關處所出事，需要受罰、坐牢的是卡主，而非目標人物，可謂「黑狗得食，白狗當災」；而且一旦出事，相關目標人物便有意無意四處播毒，嚴重影響公共安全和衞生。

另外，市民使用新版「安心出行」程式，要進行兩次掃描，第一次用家掃描處所二維碼，第二次處所「掃描器」掃描用家二維碼，程序有點繁複，不太user-friendly，不便用戶操作。筆者建議使用一站式單一「掃描器」，在執行上應該不難，只需要用家使用「安心出行」時，系統直接輸出其「疫苗通行證」二維碼便可。

利用處所掃描器 識別高危用家

在識別高危用家方面，新版程式輸出藍色二維碼後，用家的後續與舊版大致相約：用家到訪記錄會存於手機，若相關處所被發現之前30天曾經有可疑感染者到訪過，用家便會收到政府通知，要求進行自願檢測。

不過，自願檢測是存有風險的，尤其是現時肆虐的Omicron變異病毒傳播力極強，因此如果可以的話，這類用家也應該被拒進入任何處所。筆者認為，新版「安心出行」可以利用處所「掃描器」，即場識別出高危顧客，禁止他們入內。

總言之，第五波疫情非常嚴峻，面對Delta和Omicron等變異病毒，香港政府與大眾市民必須積極配合，促進「動態清零」。市民應該積極自願接種疫苗，尤其是長者，做好全城防疫；商店應該與政府緊密合作，適時提供顧客行蹤資訊，以供相關部門利用資訊，進行大數據分析；政府應該盡快進行間接（利用快速測試檢測包）或直接全民檢測，以及有效地統籌各部門執行強制性防疫工作，例如封區強檢、強制隔離等。

歸根究底，香港要「清零」，最到位的做法還是「全民打針」、「全民檢測」、「全民追蹤」。

▲ 為增加疫苗接種率，政府近日推出「疫苗通行證」計劃，要求市民在進入指定場所前，必須出示有效的接種證明。（資料圖片）