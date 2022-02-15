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美餐廳取消小費 提升工資留人才

行政人員版 2022/02/15

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【本報訊】美國三藩市一間餐廳的老闆為留住員工，採用創新的「免小費」模式，並為所有員工增加工資、提供全額福利，甚至以餐廳的一定利潤作獎金。

在美國，大多數餐廳不需把勞動力成本計入日常開支中，而是以小費的形

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欄名 : Good Job Insight

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