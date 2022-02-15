美餐廳取消小費 提升工資留人才 行政人員版 2022/02/15 分享： 【本報訊】美國三藩市一間餐廳的老闆為留住員工，採用創新的「免小費」模式，並為所有員工增加工資、提供全額福利，甚至以餐廳的一定利潤作獎金。 在美國，大多數餐廳不需把勞動力成本計入日常開支中，而是以小費的形 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 年輕人彈性工作3期望 2022/02/14 年輕人彈性工作3期望 企業採混合遙距工作 WFH員工幸福度增22% 2022/02/11 企業採混合遙距工作 WFH員工幸福度增22% 混合工作新常態 僱員忠誠度恐降 2022/02/09 混合工作新常態 僱員忠誠度恐降 「有毒」職場文化 員工離辭率高10倍 2022/02/08 「有毒」職場文化 員工離辭率高10倍 科技行業求才若渴 企業架構師年薪逾百萬 2022/02/07 科技行業求才若渴 企業架構師年薪逾百萬 職場文化 全職 兼職 餐廳 疫情 美國 行業 三藩市 產假 病假