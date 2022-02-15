印度AI算法發現 60行星人類宜居

科學家一直都渴望在其他行星上找到生命的痕迹，願能為人類找到可能適合移居的星球。近日印度天體物理研究所（IIA）有研究團隊利用人工智能（AI）算法，在5,000顆已知的行星中，發現有60顆可能是適合人類

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