印度AI算法發現 60行星人類宜居 行政人員版 2022/02/15 分享： 科學家一直都渴望在其他行星上找到生命的痕迹，願能為人類找到可能適合移居的星球。近日印度天體物理研究所（IIA）有研究團隊利用人工智能（AI）算法，在5,000顆已知的行星中，發現有60顆可能是適合人類 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Sony兩款掛頸喇叭 售1199元起 今日 Sony兩款掛頸喇叭 售1199元起 《模擬市民4》擴充包 玩家舉行虛擬婚禮 2022/02/14 《模擬市民4》擴充包 玩家舉行虛擬婚禮 Android 13測試版 增個人私隱安全設定 2022/02/14 Android 13測試版 增個人私隱安全設定 Sony AI GT Sophy 贏PS賽車遊戲最強玩家 2022/02/11 Sony AI GT Sophy 贏PS賽車遊戲最強玩家 阿里冬奧虛擬角色 「冬冬」與觀眾互動 2022/02/11 阿里冬奧虛擬角色 「冬冬」與觀眾互動 科技行業 人工智能 創新科技及應用 印度 天體