Sony兩款掛頸喇叭 售1199元起 行政人員版 2022/02/15 分享： 受疫情影響，工作或學習都以視像或電話會議進行。Sony推出的SRS-NB10，售價1,199元（即日發售）及SRS-NS7售價2,499元（4月發售），兩款掛頸式喇叭。前者專為工作需要，配備獨有發聲及 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 印度AI算法發現 60行星人類宜居 今日 印度AI算法發現 60行星人類宜居 《模擬市民4》擴充包 玩家舉行虛擬婚禮 2022/02/14 《模擬市民4》擴充包 玩家舉行虛擬婚禮 Android 13測試版 增個人私隱安全設定 2022/02/14 Android 13測試版 增個人私隱安全設定 Sony AI GT Sophy 贏PS賽車遊戲最強玩家 2022/02/11 Sony AI GT Sophy 贏PS賽車遊戲最強玩家 阿里冬奧虛擬角色 「冬冬」與觀眾互動 2022/02/11 阿里冬奧虛擬角色 「冬冬」與觀眾互動 科技行業 Sony 商業 疫情 喇叭 科技硬件