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Sony兩款掛頸喇叭 售1199元起

行政人員版 2022/02/15

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受疫情影響，工作或學習都以視像或電話會議進行。Sony推出的SRS-NB10，售價1,199元（即日發售）及SRS-NS7售價2,499元（4月發售），兩款掛頸式喇叭。前者專為工作需要，配備獨有發聲及

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欄名 : 科技新知

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