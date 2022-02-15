孕婦盼豁免打針 羅致光：會檢視

政府上周二預告將修訂《僱傭條例》，若僱員拒絕接種疫苗而被解僱，將不會被視為「不合理解僱」。昨日立法會福利事務委員會上，有議員指不少孕婦都對接種疫苗感到憂慮，望當局可豁免打針。勞工及福利局局長羅致光回應

...