孕婦盼豁免打針 羅致光：會檢視 港聞版 2022/02/15 分享： 政府上周二預告將修訂《僱傭條例》，若僱員拒絕接種疫苗而被解僱，將不會被視為「不合理解僱」。昨日立法會福利事務委員會上，有議員指不少孕婦都對接種疫苗感到憂慮，望當局可豁免打針。勞工及福利局局長羅致光回應 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 馬鞍山火眼實驗室 今起24小時運作 今日 馬鞍山火眼實驗室 今起24小時運作 廉署百人 支援抗疫聯絡中心 今日 廉署百人 支援抗疫聯絡中心 停面授期間 通行證如常實施 今日 停面授期間 通行證如常實施 涉大圍檢測站縱火 運輸工候訊 今日 涉大圍檢測站縱火 運輸工候訊 疫下情人節 花商：生意挫兩成 今日 疫下情人節 花商：生意挫兩成 你可能感興趣 馬鞍山火眼實驗室 今起24小時運作 今日 01:00 馬鞍山火眼實驗室 今起24小時運作 廉署百人 支援抗疫聯絡中心 今日 01:00 廉署百人 支援抗疫聯絡中心 停面授期間 通行證如常實施 今日 01:00 停面授期間 通行證如常實施 疫苗 懷孕 羅致光 葛珮帆 僱傭條例 疫情