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廉署百人 支援抗疫聯絡中心

港聞版 2022/02/15

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本港第5波疫情嚴峻，染疫人數持續上升。廉政專員白韞六表示，廉政公署上周四響應公務員事務局緊急呼籲，即時調配約100人隊伍協助支援抗疫聯絡中心，形容作為香港特別行政區政府的一分子，協助抗疫義不容辭。

白韞

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