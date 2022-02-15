廉署百人 支援抗疫聯絡中心 港聞版 2022/02/15 分享： 本港第5波疫情嚴峻，染疫人數持續上升。廉政專員白韞六表示，廉政公署上周四響應公務員事務局緊急呼籲，即時調配約100人隊伍協助支援抗疫聯絡中心，形容作為香港特別行政區政府的一分子，協助抗疫義不容辭。 白韞 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 馬鞍山火眼實驗室 今起24小時運作 今日 馬鞍山火眼實驗室 今起24小時運作 孕婦盼豁免打針 羅致光：會檢視 今日 孕婦盼豁免打針 羅致光：會檢視 停面授期間 通行證如常實施 今日 停面授期間 通行證如常實施 涉大圍檢測站縱火 運輸工候訊 今日 涉大圍檢測站縱火 運輸工候訊 疫下情人節 花商：生意挫兩成 今日 疫下情人節 花商：生意挫兩成 你可能感興趣 馬鞍山火眼實驗室 今起24小時運作 今日 01:00 馬鞍山火眼實驗室 今起24小時運作 孕婦盼豁免打針 羅致光：會檢視 今日 01:00 孕婦盼豁免打針 羅致光：會檢視 停面授期間 通行證如常實施 今日 01:00 停面授期間 通行證如常實施 疫情 廉政公署 公務員事務局