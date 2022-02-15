停面授期間 通行證如常實施 港聞版 2022/02/15 分享： 教育局昨公布，全港學校將於2月24日實施「疫苗通行證」，措施在暫停面授課堂期間仍會如常實施，所有教職員、在校園內提供服務的人及訪客等，均須已經接種新冠疫苗。 根據教育局向全港學校發出的信件，學校將於2月 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 馬鞍山火眼實驗室 今起24小時運作 今日 馬鞍山火眼實驗室 今起24小時運作 孕婦盼豁免打針 羅致光：會檢視 今日 孕婦盼豁免打針 羅致光：會檢視 廉署百人 支援抗疫聯絡中心 今日 廉署百人 支援抗疫聯絡中心 涉大圍檢測站縱火 運輸工候訊 今日 涉大圍檢測站縱火 運輸工候訊 疫下情人節 花商：生意挫兩成 今日 疫下情人節 花商：生意挫兩成 你可能感興趣 馬鞍山火眼實驗室 今起24小時運作 今日 01:00 馬鞍山火眼實驗室 今起24小時運作 孕婦盼豁免打針 羅致光：會檢視 今日 01:00 孕婦盼豁免打針 羅致光：會檢視 廉署百人 支援抗疫聯絡中心 今日 01:00 廉署百人 支援抗疫聯絡中心 疫情 疫苗 在家工作 教育局 疫苗通行證