停面授期間 通行證如常實施

教育局昨公布，全港學校將於2月24日實施「疫苗通行證」，措施在暫停面授課堂期間仍會如常實施，所有教職員、在校園內提供服務的人及訪客等，均須已經接種新冠疫苗。

根據教育局向全港學校發出的信件，學校將於2月

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