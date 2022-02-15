涉大圍檢測站縱火 運輸工候訊 港聞版 2022/02/15 分享： 沙田大圍新翠邨新芳樓對開足球場的流動採樣檢測站，於上周六發生縱火事件，涉案運輸工人被控1項縱火罪提堂，還押4月候訊。另外，維修工涉網上鼓吹新冠肺炎者傳播病毒一案，被告疑染疫，押後至下周二再訊。 被控煽惑 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 馬鞍山火眼實驗室 今起24小時運作 今日 馬鞍山火眼實驗室 今起24小時運作 孕婦盼豁免打針 羅致光：會檢視 今日 孕婦盼豁免打針 羅致光：會檢視 廉署百人 支援抗疫聯絡中心 今日 廉署百人 支援抗疫聯絡中心 停面授期間 通行證如常實施 今日 停面授期間 通行證如常實施 疫下情人節 花商：生意挫兩成 今日 疫下情人節 花商：生意挫兩成 你可能感興趣 馬鞍山火眼實驗室 今起24小時運作 今日 01:00 馬鞍山火眼實驗室 今起24小時運作 孕婦盼豁免打針 羅致光：會檢視 今日 01:00 孕婦盼豁免打針 羅致光：會檢視 廉署百人 支援抗疫聯絡中心 今日 01:00 廉署百人 支援抗疫聯絡中心 大圍 縱火 疫情 罪案