涉大圍檢測站縱火 運輸工候訊

沙田大圍新翠邨新芳樓對開足球場的流動採樣檢測站，於上周六發生縱火事件，涉案運輸工人被控1項縱火罪提堂，還押4月候訊。另外，維修工涉網上鼓吹新冠肺炎者傳播病毒一案，被告疑染疫，押後至下周二再訊。

被控煽惑

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