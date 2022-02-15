疫下情人節 花商：生意挫兩成 港聞版 2022/02/15 分享： 疫情下適逢情人節，連續兩年過節晚市禁堂食，市面氣氛平淡，有花商指今年生意再跌約兩成，顧客買花時明顯較手緊，消費較往年少，只有約400元左右。另外花價因運輸及人工成本上漲，進口鮮花普遍加價，其中美國玫瑰 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 馬鞍山火眼實驗室 今起24小時運作 今日 馬鞍山火眼實驗室 今起24小時運作 孕婦盼豁免打針 羅致光：會檢視 今日 孕婦盼豁免打針 羅致光：會檢視 廉署百人 支援抗疫聯絡中心 今日 廉署百人 支援抗疫聯絡中心 停面授期間 通行證如常實施 今日 停面授期間 通行證如常實施 涉大圍檢測站縱火 運輸工候訊 今日 涉大圍檢測站縱火 運輸工候訊 你可能感興趣 馬鞍山火眼實驗室 今起24小時運作 今日 01:00 馬鞍山火眼實驗室 今起24小時運作 孕婦盼豁免打針 羅致光：會檢視 今日 01:00 孕婦盼豁免打針 羅致光：會檢視 廉署百人 支援抗疫聯絡中心 今日 01:00 廉署百人 支援抗疫聯絡中心 情人節 疫情 餐廳