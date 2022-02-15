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疫下情人節 花商：生意挫兩成

港聞版 2022/02/15

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疫情下適逢情人節，連續兩年過節晚市禁堂食，市面氣氛平淡，有花商指今年生意再跌約兩成，顧客買花時明顯較手緊，消費較往年少，只有約400元左右。另外花價因運輸及人工成本上漲，進口鮮花普遍加價，其中美國玫瑰

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