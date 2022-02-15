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馬鞍山火眼實驗室 今起24小時運作

倘另兩套設備抵港 需中央支援提供千人

港聞版 2022/02/15

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位於馬鞍山體育館的火眼實驗室，今日凌晨開始24小時運作，檢測承辦商華大基因預計，火眼實驗室每日可進行10萬次單管測試，或進行30萬個3合1混合檢測樣本，可大幅提升香港的檢測能力。

不過，由於本港檢測人手

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