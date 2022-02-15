馬鞍山火眼實驗室 今起24小時運作 倘另兩套設備抵港 需中央支援提供千人 港聞版 2022/02/15 分享： 位於馬鞍山體育館的火眼實驗室，今日凌晨開始24小時運作，檢測承辦商華大基因預計，火眼實驗室每日可進行10萬次單管測試，或進行30萬個3合1混合檢測樣本，可大幅提升香港的檢測能力。 不過，由於本港檢測人手 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 孕婦盼豁免打針 羅致光：會檢視 今日 孕婦盼豁免打針 羅致光：會檢視 廉署百人 支援抗疫聯絡中心 今日 廉署百人 支援抗疫聯絡中心 停面授期間 通行證如常實施 今日 停面授期間 通行證如常實施 涉大圍檢測站縱火 運輸工候訊 今日 涉大圍檢測站縱火 運輸工候訊 疫下情人節 花商：生意挫兩成 今日 疫下情人節 花商：生意挫兩成 你可能感興趣 孕婦盼豁免打針 羅致光：會檢視 今日 01:00 孕婦盼豁免打針 羅致光：會檢視 廉署百人 支援抗疫聯絡中心 今日 01:00 廉署百人 支援抗疫聯絡中心 停面授期間 通行證如常實施 今日 01:00 停面授期間 通行證如常實施 疫情 病毒檢測 治療 馬鞍山 胡定旭