檢測隔離均滯後 數日後恐破萬宗

本港周六一度錄3,000宗初步確診，惟翌日公布僅1,347人確診，出現嚴重落差。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨承認，公共衞生化驗所「做唔切」檢測，令初陽至確診時間滯後，強調已盡力「做多些、做快些」，

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