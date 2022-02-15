檢測隔離均滯後 數日後恐破萬宗 港聞版 2022/02/15 分享： 本港周六一度錄3,000宗初步確診，惟翌日公布僅1,347人確診，出現嚴重落差。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨承認，公共衞生化驗所「做唔切」檢測，令初陽至確診時間滯後，強調已盡力「做多些、做快些」， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 增2071新症4500初確 公院超負荷 今日 增2071新症4500初確 公院超負荷 抗疫基金6.0 涵蓋75萬人6.7萬商戶 今日 抗疫基金6.0 涵蓋75萬人6.7萬商戶 3歲或以上幼童 今起可打科興 今日 3歲或以上幼童 今起可打科興 你可能感興趣 增2071新症4500初確 公院超負荷 今日 01:00 增2071新症4500初確 公院超負荷 抗疫基金6.0 涵蓋75萬人6.7萬商戶 今日 01:00 抗疫基金6.0 涵蓋75萬人6.7萬商戶 3歲或以上幼童 今起可打科興 今日 01:00 3歲或以上幼童 今起可打科興 病毒檢測 隔離檢疫 疫情 衞生防護中心 衞生署 張竹君 梁子超 香港 政府化驗所