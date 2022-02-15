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3歲或以上幼童 今起可打科興

港聞版 2022/02/15

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【香港】

本港確診宗數再創新高，接種人數亦持續上升，昨再多88,857人打針，屬接種計劃以來單日接種人數第二高，有近3.9萬人更屬首劑；至於5至11歲兒童，累計亦有逾3.2萬人接種首劑。

3歲或以上幼童今

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