3歲或以上幼童 今起可打科興 港聞版 2022/02/15 分享： 【香港】 本港確診宗數再創新高，接種人數亦持續上升，昨再多88,857人打針，屬接種計劃以來單日接種人數第二高，有近3.9萬人更屬首劑；至於5至11歲兒童，累計亦有逾3.2萬人接種首劑。 3歲或以上幼童今 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 增2071新症4500初確 公院超負荷 今日 增2071新症4500初確 公院超負荷 檢測隔離均滯後 數日後恐破萬宗 今日 檢測隔離均滯後 數日後恐破萬宗 抗疫基金6.0 涵蓋75萬人6.7萬商戶 今日 抗疫基金6.0 涵蓋75萬人6.7萬商戶 你可能感興趣 增2071新症4500初確 公院超負荷 今日 01:00 增2071新症4500初確 公院超負荷 檢測隔離均滯後 數日後恐破萬宗 今日 01:00 檢測隔離均滯後 數日後恐破萬宗 抗疫基金6.0 涵蓋75萬人6.7萬商戶 今日 01:00 抗疫基金6.0 涵蓋75萬人6.7萬商戶 香港 疫苗 科興 疫情 中國 南韓