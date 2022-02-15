增2071新症4500初確 公院超負荷 數千患者等入院 隔離病床使用達上限 港聞版 2022/02/15 分享： 本港確診數字首破2,000宗，昨新增2,071宗確診，並同時錄得約4,500宗初步確診，兩個數字均創歷來新高。連日來仍有數千染疫者正在社區等候入院，惟醫管局隔離病床用量已接近9成，達容量上限，卻未有新 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 檢測隔離均滯後 數日後恐破萬宗 今日 檢測隔離均滯後 數日後恐破萬宗 抗疫基金6.0 涵蓋75萬人6.7萬商戶 今日 抗疫基金6.0 涵蓋75萬人6.7萬商戶 3歲或以上幼童 今起可打科興 今日 3歲或以上幼童 今起可打科興 你可能感興趣 檢測隔離均滯後 數日後恐破萬宗 今日 01:00 檢測隔離均滯後 數日後恐破萬宗 抗疫基金6.0 涵蓋75萬人6.7萬商戶 今日 01:00 抗疫基金6.0 涵蓋75萬人6.7萬商戶 3歲或以上幼童 今起可打科興 今日 01:00 3歲或以上幼童 今起可打科興 疫情 新冠肺炎 衞生防護中心 張竹君 公立醫院 院舍 何婉霞 香港