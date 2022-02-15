本港確診數字首破2,000宗，昨新增2,071宗確診，並同時錄得約4,500宗初步確診，兩個數字均創歷來新高。連日來仍有數千染疫者正在社區等候入院，惟醫管局隔離病床用量已接近9成，達容量上限，卻未有新

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