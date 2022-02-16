AWS、Equinix、eCloudvalley推策略性合作方案　混合雲助企業數碼轉型

▲ 全球頂尖互連及數據中心公司Equinix以及亞太區知名雲端技術服務提供商eCloudvalley，日前利用亞馬遜雲端服務Amazon Web Services（AWS）成功為本地一間公營機構部署混合雲解決方案AWS Outposts，結合彼此優勢，為客戶提供高連接性、高安全度及高彈性的服務。 (由左至右) Equinix香港區董事總經理譚國雄（Larry Tam），AWS香港區業務暨合作夥伴總監蘇小龍 (Chris So) 及eCloudvalley 商務拓展總監譚子聰 (Jason Tam)

科技發展一日千里，雲端運算成為不少企業不可或缺的策略之一，特別是結合內部私有雲及公用雲共享數據的混合雲（hybrid cloud）服務。全球頂尖互連及數據中心公司Equinix以及亞太區知名雲端技術服務提供商eCloudvalley，日前利用亞馬遜雲端服務Amazon Web Services（AWS）成功為本地一間公營機構部署混合雲解決方案AWS Outposts，結合彼此優勢，為客戶提供高連接性、高安全度及高彈性的服務。AWS香港區業務暨合作夥伴總監蘇小龍 （Chris So ）形容：「AWS Outposts將混合雲重新定義，不但領先業內同類服務，更有助本港各行各業在短時間內數據轉型，以提升產業競爭力。」



糅合所長提供混合體驗



近年愈來愈多企業逐漸採用混合雲，今次的聯合方案利用AWS的整櫃式主機AWS Outposts，配合Equinix在全球各地的數據營運中心及eCloudvalley的雲端託管經驗，讓客戶透過混合雲達到業務和發展所需，同時滿足低延遲、本機資料處理和資料駐留等需求。Chris提到：「並非所有應用服務都適合上雲，部份機構因法律及機密問題，需要在地的數據中心，將資料存放在國內；也有特定的服務對延遲非常敏感，不得不將資料落地，這時AWS Outposts這樣的解決方案就派上用場。」



他解釋，證券交易平台、無人駕駛汽車、醫療手術或者大量圖像處理等技術，都需要極低延遲的數據傳輸。以證券業為例，高頻交易只能接受毫秒級傳輸延遲，所以AWS Outposts正是最佳解決方案。他又舉例指出，著名電子巨擘飛利浦（Philips）數年前開始使用AWS雲端服務，並透過AWS Outposts發展醫療服務，以在極短時間內即時傳送醫療資訊，同時無縫整合之前已開發的功能。Chris透露，現時AWS在全球有擁過百萬名活躍客戶，遍布政府機構、醫療服務、金融交易及初創等各個領域，金融客戶當中就包括滙豐及渣打銀行。



要將天上（cloud）及地下（on-premises）順利連接，Equinix的數據營運中心就至關重要。Equinix在全球擁有230間數據營運中心，同時在世界各地37個業務豐富的市場提供AWS Direct Connect雲服務，讓用戶在全球網路的辦公室和資料中心之間建立私人網絡連接。Equinix香港區董事總經理譚國雄（Larry Tam）指出：「由於要將部份雲端服務由天上放到地下，有關數據營運中心均需得到AWS認證才能使用，以確保混合網絡性能及大規模資料平穩可靠傳輸，無需經過互聯網而產生安全或延遲問題。作為AWS全球策略合作夥伴，我們支援AWS Outposts於香港的部署，與他們攜手協助本地企業實施數碼優先策略，實現與AWS雲端間低時延、穩定且安全的連接。」



對於有企業憂慮將資料放上雲端會有安全問題，eCloudvalley 商務拓展總監譚子聰 (Jason Tam) 強調無需過份憂慮，又指客戶可以自己管理雲端內部的安全。他表示：「連納斯達克交易市場去年11月亦宣布，會遷移至AWS平台運作，可見雲端安全性得到認可。」



一站式解決數碼轉型難題



現今社會環境變遷迅速，不同產品推陳出新，企業需要面對的不單是現今的競爭對手，更要為未出現的挑戰做好預防，提升競爭力和效率。數碼轉型成為大勢所趨，特別是近年疫情加速了數碼轉型的步伐，Jason說，以往企業可能要以年計去推動數碼轉型，同時亦有機會「行錯冤枉路」，但這個方案就能協助客戶克服天上及地下建設貫通時面對的問題，在短時間內做到數碼轉型。



他指出，過去建立數據營運中心時，由設定裝置到網絡伺服器都要一手包辦，又需在管理及營運方面投放大量人手及資金，當需要數碼轉型時更可能遇到不少挑戰，例如是速度或安全問題。「這個方案則根據AWS十多年的經驗，為客戶提供一系列完善的選擇，讓他們在數碼轉型時無需到處購買不同設備，毋須擔心設置和配置不相容，而專注在自己本身的業務上。」



Chris強調，AWS一直處於行業領先位置，AWS Outposts更是一個一站式的整合，「一組人管理200個地點，還是200組人管理200個地點更為划算？傳統世界可能於每個地區都要投放一些人手處理，但使用這個整合方案就可以將麻煩減少，讓企業快速回應社會，適應新環境。」他又表示，方案同時致力協助企業內部轉型，「eCloudvalley是我們最高級別的合作夥伴，他們擁有不同的工程師及人才，協助超過 1,000 位客戶處理不同需求和問題。」 eCloudvalley是AWS核心級諮詢合作夥伴，提供專業的雲端顧問諮詢與教育培訓服務，為客戶提供專業的一站式雲端服務，範圍遍佈10多個亞太地區，包括香港、台灣、新加坡等等。



Larry指出，過去兩年疫情期間，不少奢侈品牌需求不跌反升，銷售創歷史新高，一定程度上得益於這些品牌將銷售由實體店舖轉到網上，相信未來將會有更多企業採用有關方案，以緊貼數碼轉型的新趨勢。Chris就形容，亞洲雲端市場在過去兩年疫情期間出現爆炸性增長，不少本港企業亦更進取，希望加快數碼轉型的速度。根據亞洲雲運算協會（ACCA）2020年發表的《雲就緒指數2020》報告，亞太區14個地區中香港居首。Chris又引述數據指出，「全球只有4%資訊科技支出在雲端上，意味仍有96%在地上，所以（雲端）市場仍非常龐大，期望我們與AWS的合作夥伴們繼續不斷，協助香港企業加速數碼轉型。」

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(特約)