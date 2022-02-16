Dear Harley Bakery於 K11 MUSEA 設 Pop-up 推無添加鮮果蛋糕 副刊版 2022/02/16 分享： Dear Harley Bakery近年推出玩味十足的「幻覺蛋糕」深受歡迎，經常被網民打卡放上社交媒體，引起各界關注。餅店更曾與Dior和IWC等多個時尚品牌合作，其造型獨特的蛋糕亦屢獲藝人青睞，曾為 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 Eaton HK 酒店多間餐廳 推出堂食及外賣自取優惠 2022/02/14 Eaton HK 酒店多間餐廳 推出堂食及外賣自取優惠 金域假日酒店 推出意大利及中式美食外賣 2022/02/14 金域假日酒店 推出意大利及中式美食外賣 歷山酒店情人節Staycation優惠 人均$844起特長27小時住宿包早晚餐 2022/02/12 歷山酒店情人節Staycation優惠 人均$844起特長27小時住宿包早晚餐 泰國甜品名店登陸 有情人甜蜜過節 2022/02/11 泰國甜品名店登陸 有情人甜蜜過節 蒙娜麗莎NFT慈善展覽 人均$260享用套餐兼換限量盲盒 2022/02/10 蒙娜麗莎NFT慈善展覽 人均$260享用套餐兼換限量盲盒