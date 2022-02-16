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Dear Harley Bakery於 K11 MUSEA 設 Pop-up 推無添加鮮果蛋糕

副刊版 2022/02/16

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Dear Harley Bakery近年推出玩味十足的「幻覺蛋糕」深受歡迎，經常被網民打卡放上社交媒體，引起各界關注。餅店更曾與Dior和IWC等多個時尚品牌合作，其造型獨特的蛋糕亦屢獲藝人青睞，曾為

...

欄名 : 新鮮熱辣

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