Dear Harley Bakery於 K11 MUSEA 設 Pop-up 推無添加鮮果蛋糕

Dear Harley Bakery近年推出玩味十足的「幻覺蛋糕」深受歡迎，經常被網民打卡放上社交媒體，引起各界關注。餅店更曾與Dior和IWC等多個時尚品牌合作，其造型獨特的蛋糕亦屢獲藝人青睞，曾為

...