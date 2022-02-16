在谷愛凌和女足為國爭光的差不多同時間，另一單徐州拐賣女子到村裏，多年禁錮並生出八個孩子的新聞，一直成為輿論場中另一個極端故事，述說着中國多種女性的不同命運。有不太明白中國山鄉生活情況的朋友，甚至會懷疑，這種案例怎會發生？

一個成年女子，不可能沒有家人來找啊？她也可以從村中出逃啊？怎可能報警之後不被處理？

一位曾做過這方面前綫採訪、接觸過整條「產業鏈」的記者，分享了其對此現象的調查及真實見聞，確是觸目驚心，令人難以置信。

首先，要親身去過這種偏遠窮鄉山頭，才能理解到，哪怕是一個自由走動的成年人，也是很難逃離的。要去合作社買一包牛奶、取個件，都要走兩個小時山路，不懂路，會迷失山裏。而大部分情況下，不生出一兩個小孩的話，被拐回來的女子，根本出不了那間黑房。

產業鏈是因應這種村中傳宗習俗而存在，許多時不止一家有這種媳婦，所以根本上是共犯。共犯就表示，大家會合力維持這種不合理狀況。例如，真有人來查的話，可能把一條村中的這種媳婦，轉移到另一條村暫收留。大家會幫手，因為說不定，下次找的是自己那條村。而有些地方最前綫調查的，根本上也和村裏熟絡，不會揭發。

而歸根究柢，問題是市場需求和判罰太鬆。窮鄉中男女比例失衡，家庭找不到女性去傳宗接代，於是有了人口販子中介存在。他們的「貨源」，有真的委託他們去為女兒成家的其他窮家庭，也有街上撿回來有精神問題的，也有強拐的。

一部分性子硬的被拐女子，寧死不屈。有些被摧殘多年後，逆來順受，就算鬆綁了，生了一堆子女，也就不再逃走。