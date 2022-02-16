教授內地碩士生的好處是，他們經常跟我分享內地大小品牌的做法，我們很多時由討論個案伸延到談論人生。以下個案就是他們與我分享的：

內地有個首飾品牌叫Darry Ring（DR），賣求婚鑽戒產品，以「男士一生僅能訂製一枚」為宣傳口號的DR鑽戒，寓意「一生只愛一人」。當一位男士想買DR求婚時，他必須提交身份證，與所購買戒指的唯一DR編碼一一對應，並記錄了他將DR求婚鑽戒產品贈予誰人（亦以對方實名登記），而此信息接受官網驗證查詢後，將加密留存在官網數據庫中，信息終生不可修改。那位男士購買DR鑽戒前，必須簽訂一份真愛協定，證明將此一生唯一的承諾給予最愛的一人。

我聽後即時反應：「嘩！玩到咁大？﹗」學生也笑了，我問女同學：「若你們收到這樣一枚求婚鑽戒，會感動嗎？」她們皆擰頭，有不同原因：「這樣的承諾太浮誇了吧？﹗」「品牌其實不是非常高的檔次，所以想奇招制勝吧？﹗」「求婚屬二人之事，要其他人認證，太不浪漫了！」「我比較擔心私隱問題。」幸好小妮子們思想都比較成熟，不然苦了男友。

想出這樣的以「男士一生僅能訂製一枚」口號作市場宣傳的人，大概不明世間感情事的複雜性。這樣的口號，從生意角度去看，首先已令不少男士卻步，而且變相只做顧客一次生意無回頭，這樣做生意，不太聰明。另外，感情事，要如此高調地說到實牙實齒、義無反顧，反覺幼稚。成熟的人看待感情，明白箇中許多微妙處，反而不會以這種方式去表現愛。想起張愛玲的話：「我們總說要愛對方一輩子，說了就好像我們能夠掌握生命裏的生老病死一樣，可是，甚麼時候生、甚麼時候死，我們都無從得知。」成熟的愛，不用信誓旦旦，無聲勝有聲。