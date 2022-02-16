中國曆法陰陽並濟，常言的陰曆以月亮盈虧計算日子，而若言陽曆，則以日照角度定廿四節氣，例如立春、立夏、立秋及立冬定四季之始。陰曆幫助計日計月，廿四節氣定四季尤其助農業發展，準確把握播種收成時機。東方廿四節氣與西曆高度脗合，心水清者不難發現每年的清明總在西曆4月4日或5日；或接受冬季天灸的朋友們，亦知道第一灸在冬至的一天進行，即西曆每年的12月21日或22日。

中醫十分重視人與自然的關係。四季氣候春去冬來，年復一年，人體氣的運作亦隨季節而變化。中醫相信氣有升降出入的運動，如春夏時大地陽氣升浮，人體正氣亦緊隨升提，趨於體表故手腳溫熱；秋冬大地潛藏，人體氣血深潛休養度寒，故體表手腳氣血供應亦隨之減少。四季往來，氣血因循升降，人體生長壯老矣。但假若非其時有其氣，或氣候太過或不及，加諸人體不能隨之調節，外感疾病便容易發生。

另一方面，個人體質亦影響病患類型。例如手腳恒常冰冷，若伴小便清長大便稀溏，並聲弱懶言者，多可辨為陽虛體質。其平素喜暖而惡寒，冬日容易受寒而患上外感。或體質壯實者，小便黃而大便秘結，聲音響亮，體質則傾向熱證居多。其人不怕冬寒，但容易上火咽痛，大便乾結，更易患上夏季熱證。所以，發病與否須視乎天氣等外及內在體質的因素。

「雨水」節氣臨近，大地回春，潮濕溫暖，人體氣血甦醒並漸趨旺盛。正如《素問·四氣調神大論》：「春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮，夜臥早起，廣步於庭……」要促進健康應早起床並增加運動時間，並可春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮，夜臥早起，廣步於庭散步舒展筋骨舒暢心情。日常飲食可多吃芽類食物，以應自然生機蓬勃之象。筆者在這段時間更多吃《潔淨腸腑》一文提及的穀米粥，食材煮前浸透發芽，使更富營養生機。

固然，四季不單寒熱，氣候因素更論風、暑、濕、燥；體質更言五臟各自陰陽氣血，使外加諸內因素更為變化多端，但兩者仍可言及陰陽兩大範疇。若想多了解自身體質類型，可向家庭中醫師查詢。

▲ 季節與養生