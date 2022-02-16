天生異稟？ 為何花樣滑冰選手轉不暈

北京冬奧賽場上，運動員在滑雪場上騰空翻轉、在冰面上旋轉跳躍，高難度動作挑戰着人體極限。說到最具觀賞性的項目，要數被稱為「冰上芭蕾」的花樣滑冰，直立旋轉、燕式旋轉、躬身旋轉……運動員在冰面上翩翩起舞，一個個高難度旋轉、跳躍動作，無論動作多複雜，總能在旋轉之後依然保持優美。

根據統計，在一般長4分半鐘的比賽中，花樣滑冰運動員平均要轉近百個圈。像陀螺一樣快速地旋轉，卻不暈眩，花樣滑冰運動員究竟是如何做到的？今天分享一下背後原理，有點科學，盡量簡化，需要一點耐性看，希望大家可長知識。

人體平衡系統主要依賴視覺系統（眼）、本體感覺系統（肌肉及關節）和前庭系統（耳），其中前庭系統（Vestibular System）起着重要作用。我們的內耳之中，有兩大器官--耳蝸和前庭，耳蝸與聽覺有關，而前庭則負責人體平衡和空間的感知，也保證身體在複雜運動中保持平衡，當各種原因導致前庭出現異常時，就會頭暈。

前庭內有3個半規管（上半規管、水平半規管和後半規管），及兩個耳石器（橢圓囊、球囊），分別感受旋轉和直綫運動引發的刺激訊號。半規管內有許多前庭毛細胞，以及液體，每個前庭毛細胞上有纖毛，纖毛在靜止狀態下是豎立的。當人在旋轉的時候，液體會隨着頭的旋轉流動，帶動纖毛順着頭旋轉的反方向傾，就像海底的水草受到海流影響而傾斜那樣。

當我們在旋轉，前庭系統中的毛細胞纖毛左右搖擺時，毛細胞感應到頭部運動的速度和方向，會將這種反應以電刺激方式，傳遞給大腦；在旋轉停止後，正常情況下纖毛停止搖擺，大腦也停止接收前庭細胞傳過去的移動信息。

然而由於慣性作用，纖毛無法立即恢復靜止並告知大腦「我現在沒轉了」，大腦反而接收到纖毛的延遲訊號，以為身體仍在轉，但實際沒在轉，身體已停止運動，在信息不對稱下，暈眩感覺就是這樣來的。

轉圈更複雜，在頭部運動過程中，前庭系統會和眼球運動共同發揮作用，例如我們頭向右轉，若眼睛依然要聚焦在前方物體，那麼眼睛自然會以相同速度向左移動。包括眼睛在內的視覺系統，有它本身的任務，即使人在打轉，它也要盡力令我們看清楚眼前的東西，這種下意識反應稱為前庭眼動反射（vestibulo-ocular reflex），簡單可以理解為「自動防震」作用，像手持攝錄機一路跑一路拍，畫面都搖晃不堪，但眼睛所看到的景象卻非常穩定，這就歸功於一個大多數人都視為理所當然的前庭眼動反射。

深入一點解釋，是毛細胞感應到頭部運動的速度和方向，把這些信息傳遞給眼睛周圍的肌肉，讓眼球與頭部運動方向相反，抵銷運動帶來的晃動，保證人們在運動時眼前景象保持穩定，看得清。

我們在旋轉過程中，頭部向一個方向轉，眼睛開始向相反方向移動，但頭部在轉動360度之前，眼睛就轉到極限了，眼睛會轉到一個新的起始位置再轉，這個動作在旋轉過程中不斷重複。當頭部旋轉誘發這種自動的、重複的眼球運動，稱為眼球震顫，我們就會感到頭暈。運動員之所以能擁有異於常人的穩定，轉極都不暈，當然不是與生俱來，而是練習、練習、練習，通過後天訓練，令自己不暈。

「視動性眼震」訓練 抑制頭暈

他們會學習用另一種類型的眼球運動，對抗眼球震顫，從而抑制眩暈，這種眼球運動叫做視動性眼震。視動性眼震與眼球震顫的方向相反，使我們能夠用眼睛追蹤移動的物體，例如呼嘯而過的火車，當火車前幾卡車廂離開視綫時，眼睛會跳回最初的位置，跟隨接下來的幾卡車廂，不斷重複這種眼球運動。運動員訓練自己在旋轉時進行這種相反的眼球運動，便能夠抵銷旋轉時的眼球震顫，防止頭暈。花樣滑冰運動員並非天生異稟，而是進行了大量練習，在科學規範的訓練基礎上，讓身體處於習慣旋轉的狀態，更輕鬆地駕馭旋轉引起的眩暈感，簡單說就是令前庭系統「變遲鈍」。

除了堅持視動性眼震訓練，使身體適應旋轉之外，不頭暈還有一些技巧，就是每次旋轉時，目光都集中盯住一個固定點，保持轉過來之後，自己眼睛還是迅速地投向那一點，或想像前方有一個固定視覺焦點，調節適應頭和眼的配合，減少眼球震顫，藉此減緩頭暈；另外，通常最容易發生頭暈的一刻，是突然轉動或突然停止，運動員有機會在加速旋轉和減速旋轉時感到頭暈，所以花滑選手通常會逐步加速或減速，避免頭部平衡瞬間急劇變化，即盡量保持均速，防止頭暈。

花樣滑冰運動選手及芭蕾舞者等固然都有着天資，但長期訓練和技巧打磨，能夠幫助克服轉圈容易頭暈這個人體條件反射，換句話說，轉着轉着……就習慣了！

▲ 花樣滑冰運動員之所以能擁有異於常人的穩定，轉極都不暈，當然不是與生俱來，而是練習、練習再練習，通過後天訓練，克服轉圈容易頭暈這個人體條件反射。