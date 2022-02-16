釋放銀髮勞動力 應對「高齡海嘯」

勞工及福利局局長羅致光早前曾表示，面對「高齡海嘯」將會在10年後急速而至，香港應作好準備。根據統計處最近公布2020至2069年的人口推算結果，65歲及以上長者的人口在未來20年將增加接近一倍，由2019年的132萬（佔總人口18.4%）上升120萬，至2039年的252萬（佔總人口33.3%）。

相較之前20年（1999年至2019年）約61萬的升幅，未來長者人口上升的速度明顯加快，同期的勞動人口亦將由2019年的363.9萬，下降至2039年的352.4萬。

隨着人口老化，為了充分釋放潛在勞動力，促進年長人士就業，讓他們繼續為我們的經濟和社會作出重要貢獻，是其中一個切實可行的方向。

香港政府亦一直致力促進長者就業，例如作為本地最大僱主，政府早在2015年就提高一些職系的退休年齡至65歲；而為鼓勵長者重投勞工市場，勞工處推出了「中高齡就業計劃」，向聘用60歲或以上失業年長求職人士的僱主發放在職培訓津貼；在提高長者就業能力方面，勞工處亦有不同措施，協助長者取得最新就業資訊，並尋找合適的職位空缺。

港長者勞動參與率 遜亞洲多國

根據政府經濟顧問辦公室發表的「長者就業情況：本港最新發展及海外政策比較」，在2008至2018年的10年間，本港65歲及以上長者的就業人數由42,600人大增至139,300人，增長逾3倍，但與海外其他經濟體相比，本港的長者勞動人口參與率（2018年為11.7%）略低於經濟合作及發展組織經濟體的平均值（2017年為14.8%），更明顯低於多個亞洲經濟體，例如韓國（31.5%）、新加坡（26.8%）及日本（23.5%），反映香港現行相關的政策力度未必足夠。

誠然，長者勞動參與率可能受長者個人身體健康狀況、經濟和社會制度等因素影響。鼓勵有能力及有意就業的長者留在或重投勞工市場，不但可以讓年長人士將經驗傳授予年輕一輩，更有助紓緩人口高齡化所引致的勞動力萎縮問題，有助防貧。此外，讓長者感到老有所為、財政穩定，找到心靈寄託，將有助他們享有更愉快的老年生活，對香港整個社會亦有裨益。因此，政府應該考慮以更大力度及多管齊下的方式，及早釋放銀髮勞動力。

綜合其他長者勞動人口參與率較高地區的一些措施，筆者建議從以下兩方面推動長者就業：（i）增加年長人士繼續工作的經濟誘因；以及（ii）鼓勵僱主聘用年長人士。

減長者稅負 增經濟誘因

現時的稅制下，薪俸稅額是按納稅人在有關課稅年度的應課稅入息，扣除適用的免稅額及其他扣除項目後計算。

為減輕年長納稅人的稅負，增加他們繼續工作的經濟誘因，筆者建議讓年長的納稅人享有更高的免稅額（見表）。

一些從事技術或學歷要求相對較低的長者，一般比較難在職場上找到工作，這可能與僱主為高齡員工購買勞工保險費用比年輕僱員較高、手續程序較為繁複有關。

為鼓勵僱主聘用年長人士，筆者建議向僱主提供不用納稅的現金津貼：若僱主聘請60歲以上人士，而該人士的月薪不多於2萬港元，便可獲相當於員工月薪2%至5%的免課稅現金補貼（比率按年齡遞增）。

提供津貼 鼓勵僱主聘用

筆者相信，為銀髮人士締造有利的就業環境，以鼓勵他們繼續留在勞動隊伍，除了能填補勞動人口的空缺外，更能保留珍貴的人力資源，培育年輕一代，而賺取的收入也能讓他們維持經濟獨立，減低對其家庭或政府福利系統的負擔，有利防貧；從長者個人層面而言，這更可以幫助他們保持與社會的聯繫，讓年長一輩能夠感到老有所為。

（本文中的觀點僅代表作者的個人觀點，並不一定反映安永全球機構或其成員機構的觀點。）

▲ 為銀髮人士締造有利的就業環境，以鼓勵他們繼續留在勞動隊伍，除能填補勞動人口空缺，亦能減低長者對家庭或政府福利系統的負擔，有利防貧。（資料圖片）