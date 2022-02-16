家務助理公司 僅一半公開打針資訊

新冠疫情肆虐全球，本港出現外傭荒，不少人考慮聘家務助理代替。消委會檢視12間提供家務助理公司的資料，發現公司服務範疇不盡相同，例如不包煮食、買餸等。且在疫情下，僅不足一半公司透露家務助理是否已接種新冠

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