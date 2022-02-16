家務助理公司 僅一半公開打針資訊 港聞版 2022/02/16 分享： 新冠疫情肆虐全球，本港出現外傭荒，不少人考慮聘家務助理代替。消委會檢視12間提供家務助理公司的資料，發現公司服務範疇不盡相同，例如不包煮食、買餸等。且在疫情下，僅不足一半公司透露家務助理是否已接種新冠 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 7款米製麵食鈉超標 最多高41倍 今日 7款米製麵食鈉超標 最多高41倍 冷凍溶脂宣傳 隱藏魔鬼細節 今日 冷凍溶脂宣傳 隱藏魔鬼細節 兒童汽車椅防撞力 CHICCO兩款表現差 今日 兒童汽車椅防撞力 CHICCO兩款表現差 IELTS課程收費 最高相差20倍 今日 IELTS課程收費 最高相差20倍 你可能感興趣 7款米製麵食鈉超標 最多高41倍 今日 01:00 7款米製麵食鈉超標 最多高41倍 冷凍溶脂宣傳 隱藏魔鬼細節 今日 01:00 冷凍溶脂宣傳 隱藏魔鬼細節 兒童汽車椅防撞力 CHICCO兩款表現差 今日 01:00 兒童汽車椅防撞力 CHICCO兩款表現差 消委會 家務助理