冷凍溶脂宣傳 隱藏魔鬼細節

市民要小心瘦身陷阱！消委會發現，坊間不少「冷凍溶脂」程序宣傳資料內隱藏魔鬼細節，實質與消除身體整體脂肪量有別；有投訴人花費逾10萬元購買程序，5個月後認為無效果，並有違聲稱「一次消除脂肪22%」的說明

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