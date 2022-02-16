冷凍溶脂宣傳 隱藏魔鬼細節 港聞版 2022/02/16 分享： 市民要小心瘦身陷阱！消委會發現，坊間不少「冷凍溶脂」程序宣傳資料內隱藏魔鬼細節，實質與消除身體整體脂肪量有別；有投訴人花費逾10萬元購買程序，5個月後認為無效果，並有違聲稱「一次消除脂肪22%」的說明 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 7款米製麵食鈉超標 最多高41倍 今日 7款米製麵食鈉超標 最多高41倍 家務助理公司 僅一半公開打針資訊 今日 家務助理公司 僅一半公開打針資訊 兒童汽車椅防撞力 CHICCO兩款表現差 今日 兒童汽車椅防撞力 CHICCO兩款表現差 IELTS課程收費 最高相差20倍 今日 IELTS課程收費 最高相差20倍 你可能感興趣 7款米製麵食鈉超標 最多高41倍 今日 01:00 7款米製麵食鈉超標 最多高41倍 家務助理公司 僅一半公開打針資訊 今日 01:00 家務助理公司 僅一半公開打針資訊 兒童汽車椅防撞力 CHICCO兩款表現差 今日 01:00 兒童汽車椅防撞力 CHICCO兩款表現差 消委會 運動