兒童汽車椅防撞力 CHICCO兩款表現差

消委會測試25款兒童汽車座椅，當中11款在正面及側面撞擊測試、方便程度方面表現優秀，獲4星總評或以上。至於2款意大利CHICCO兒童汽車座椅防撞表現遜色，另有11款含甲醛、塑化劑等有害物質。

國際消費者

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