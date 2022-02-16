兒童汽車椅防撞力 CHICCO兩款表現差 港聞版 2022/02/16 分享： 消委會測試25款兒童汽車座椅，當中11款在正面及側面撞擊測試、方便程度方面表現優秀，獲4星總評或以上。至於2款意大利CHICCO兒童汽車座椅防撞表現遜色，另有11款含甲醛、塑化劑等有害物質。 國際消費者 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 7款米製麵食鈉超標 最多高41倍 今日 7款米製麵食鈉超標 最多高41倍 家務助理公司 僅一半公開打針資訊 今日 家務助理公司 僅一半公開打針資訊 冷凍溶脂宣傳 隱藏魔鬼細節 今日 冷凍溶脂宣傳 隱藏魔鬼細節 IELTS課程收費 最高相差20倍 今日 IELTS課程收費 最高相差20倍 你可能感興趣 7款米製麵食鈉超標 最多高41倍 今日 01:00 7款米製麵食鈉超標 最多高41倍 家務助理公司 僅一半公開打針資訊 今日 01:00 家務助理公司 僅一半公開打針資訊 冷凍溶脂宣傳 隱藏魔鬼細節 今日 01:00 冷凍溶脂宣傳 隱藏魔鬼細節 消委會