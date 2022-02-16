IELTS課程收費 最高相差20倍

不少有意海外升學的市民都有報讀IELTS應試課程，惟消委會向15間院校查詢課程內容及服務條款發現，IELTS應試課程平均每小時收費可相差約20倍；另亦有課程標榜「免費試堂」或「成績保證」，惟大部分計劃

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