  • 16°C
香港時間 : 2022216日 (三) 03:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

IELTS課程收費 最高相差20倍

港聞版 2022/02/16

分享：

不少有意海外升學的市民都有報讀IELTS應試課程，惟消委會向15間院校查詢課程內容及服務條款發現，IELTS應試課程平均每小時收費可相差約20倍；另亦有課程標榜「免費試堂」或「成績保證」，惟大部分計劃

...

相關文章

7款米製麵食鈉超標 最多高41倍
今日
7款米製麵食鈉超標 最多高41倍
家務助理公司 僅一半公開打針資訊
今日
家務助理公司 僅一半公開打針資訊
冷凍溶脂宣傳 隱藏魔鬼細節
今日
冷凍溶脂宣傳 隱藏魔鬼細節
兒童汽車椅防撞力 CHICCO兩款表現差
今日
兒童汽車椅防撞力 CHICCO兩款表現差

你可能感興趣

7款米製麵食鈉超標 最多高41倍
今日 01:00
7款米製麵食鈉超標 最多高41倍
家務助理公司 僅一半公開打針資訊
今日 01:00
家務助理公司 僅一半公開打針資訊
冷凍溶脂宣傳 隱藏魔鬼細節
今日 01:00
冷凍溶脂宣傳 隱藏魔鬼細節
消委會 IELTS 學費

上一篇文章

兒童汽車椅防撞力 CHICCO兩款表現差

下一篇文章

轉載帖文煽惑投白票 首宗定罪
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？