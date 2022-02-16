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7款米製麵食鈉超標 最多高41倍

9款含小量砒霜 正常食用風險低

港聞版 2022/02/16

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消委會測試30款米製麵食，其中7款鈉含量跟標示不符，一款越南金邊粉更相差41倍；另有26個樣本檢出金屬污染物，當中9款檢出俗稱「砒霜」的致癌物無機砷，但驗出含量不高，正常食用未必影響健康。

米粉、米綫、

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