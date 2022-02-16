7款米製麵食鈉超標 最多高41倍 9款含小量砒霜 正常食用風險低 港聞版 2022/02/16 分享： 消委會測試30款米製麵食，其中7款鈉含量跟標示不符，一款越南金邊粉更相差41倍；另有26個樣本檢出金屬污染物，當中9款檢出俗稱「砒霜」的致癌物無機砷，但驗出含量不高，正常食用未必影響健康。 米粉、米綫、 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 家務助理公司 僅一半公開打針資訊 今日 家務助理公司 僅一半公開打針資訊 冷凍溶脂宣傳 隱藏魔鬼細節 今日 冷凍溶脂宣傳 隱藏魔鬼細節 兒童汽車椅防撞力 CHICCO兩款表現差 今日 兒童汽車椅防撞力 CHICCO兩款表現差 IELTS課程收費 最高相差20倍 今日 IELTS課程收費 最高相差20倍 你可能感興趣 家務助理公司 僅一半公開打針資訊 今日 01:00 家務助理公司 僅一半公開打針資訊 冷凍溶脂宣傳 隱藏魔鬼細節 今日 01:00 冷凍溶脂宣傳 隱藏魔鬼細節 兒童汽車椅防撞力 CHICCO兩款表現差 今日 01:00 兒童汽車椅防撞力 CHICCO兩款表現差 消委會 鈉 致癌物