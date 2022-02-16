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Chrome將推更新 修復高風險漏洞

行政人員版 2022/02/16

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Google指，即將修復多項Chrome存在的高風險漏洞，包括近日正被黑客利用、代號「CVE-2022-0609」的零日漏洞（Zero-day exploit）。

Google於官方網誌預告，將推出

...

欄名 : 科技新知

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