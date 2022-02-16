Chrome將推更新 修復高風險漏洞 行政人員版 2022/02/16 分享： Google指，即將修復多項Chrome存在的高風險漏洞，包括近日正被黑客利用、代號「CVE-2022-0609」的零日漏洞（Zero-day exploit）。 Google於官方網誌預告，將推出 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 富士康投資9.2億 印度建芯片廠 今日 富士康投資9.2億 印度建芯片廠 Sony兩款掛頸喇叭 售1199元起 2022/02/15 Sony兩款掛頸喇叭 售1199元起 印度AI算法發現 60行星人類宜居 2022/02/15 印度AI算法發現 60行星人類宜居 《模擬市民4》擴充包 玩家舉行虛擬婚禮 2022/02/14 《模擬市民4》擴充包 玩家舉行虛擬婚禮 Android 13測試版 增個人私隱安全設定 2022/02/14 Android 13測試版 增個人私隱安全設定 Google 黑客 Google Chrome