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居家隔離宜留房內 漂白水洗廁所

港聞版 2022/02/16

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確診宗數倍增令香港醫療系統超負荷，連日有數千確診者在家等候送院。醫管局日前宣布優先處理風險較高或病情嚴重者移送醫院，其他感染者須居家等候，但做法引起市民憂慮及疑惑。政府昨日公布居家隔離指引，呼籲無病徵

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