居家隔離宜留房內 漂白水洗廁所 港聞版 2022/02/16 分享： 確診宗數倍增令香港醫療系統超負荷，連日有數千確診者在家等候送院。醫管局日前宣布優先處理風險較高或病情嚴重者移送醫院，其他感染者須居家等候，但做法引起市民憂慮及疑惑。政府昨日公布居家隔離指引，呼籲無病徵 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 7指定診所治輕症 日限千人今預約 今日 7指定診所治輕症 日限千人今預約 抗疫的士周五啟動 專隊接載求診 今日 抗疫的士周五啟動 專隊接載求診 2歲半子高燒42度缺病房 3口家中招 今日 2歲半子高燒42度缺病房 3口家中招 美指注射疫苗 大減Omicron死亡率 今日 美指注射疫苗 大減Omicron死亡率 你可能感興趣 7指定診所治輕症 日限千人今預約 今日 01:00 7指定診所治輕症 日限千人今預約 抗疫的士周五啟動 專隊接載求診 今日 01:00 抗疫的士周五啟動 專隊接載求診 2歲半子高燒42度缺病房 3口家中招 今日 01:00 2歲半子高燒42度缺病房 3口家中招 疫情 新冠肺炎疫情 政府政策 衞生措施