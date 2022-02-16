抗疫的士周五啟動 專隊接載求診 港聞版 2022/02/16 分享： 因應醫管局設立7間新冠指定診所，政府已聯絡的士業界，盼設立專屬車隊，每天接載約千名患者求診。有業界代表跟政府開會後達成初步共識，期望最快周五啟動「抗疫的士」計劃，首批200部的士每天做一更，朝8晚6運 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 7指定診所治輕症 日限千人今預約 今日 7指定診所治輕症 日限千人今預約 居家隔離宜留房內 漂白水洗廁所 今日 居家隔離宜留房內 漂白水洗廁所 2歲半子高燒42度缺病房 3口家中招 今日 2歲半子高燒42度缺病房 3口家中招 美指注射疫苗 大減Omicron死亡率 今日 美指注射疫苗 大減Omicron死亡率 你可能感興趣 7指定診所治輕症 日限千人今預約 今日 01:00 7指定診所治輕症 日限千人今預約 居家隔離宜留房內 漂白水洗廁所 今日 01:00 居家隔離宜留房內 漂白水洗廁所 2歲半子高燒42度缺病房 3口家中招 今日 01:00 2歲半子高燒42度缺病房 3口家中招 的士 司機 運輸 疫情 林鄭月娥