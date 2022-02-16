抗疫的士周五啟動 專隊接載求診

因應醫管局設立7間新冠指定診所，政府已聯絡的士業界，盼設立專屬車隊，每天接載約千名患者求診。有業界代表跟政府開會後達成初步共識，期望最快周五啟動「抗疫的士」計劃，首批200部的士每天做一更，朝8晚6運

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