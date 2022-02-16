2歲半子高燒42度缺病房 3口家中招 港聞版 2022/02/16 分享： 接連有染疫兒童離世及情況危殆，令家長人心惶惶，有一家三口一同中招，母親亞夕向本報親述3人染疫後驚險過程，其2歲半兒子一度高燒逾40度，召救護車至伊利沙伯醫院後才被告知兒科病房爆滿，要與染疫父母同住一個 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 7指定診所治輕症 日限千人今預約 今日 7指定診所治輕症 日限千人今預約 居家隔離宜留房內 漂白水洗廁所 今日 居家隔離宜留房內 漂白水洗廁所 抗疫的士周五啟動 專隊接載求診 今日 抗疫的士周五啟動 專隊接載求診 美指注射疫苗 大減Omicron死亡率 今日 美指注射疫苗 大減Omicron死亡率 你可能感興趣 7指定診所治輕症 日限千人今預約 今日 01:00 7指定診所治輕症 日限千人今預約 居家隔離宜留房內 漂白水洗廁所 今日 01:00 居家隔離宜留房內 漂白水洗廁所 抗疫的士周五啟動 專隊接載求診 今日 01:00 抗疫的士周五啟動 專隊接載求診 伊利沙伯醫院 疫情 新冠肺炎疫情