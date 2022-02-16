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2歲半子高燒42度缺病房 3口家中招

港聞版 2022/02/16

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接連有染疫兒童離世及情況危殆，令家長人心惶惶，有一家三口一同中招，母親亞夕向本報親述3人染疫後驚險過程，其2歲半兒子一度高燒逾40度，召救護車至伊利沙伯醫院後才被告知兒科病房爆滿，要與染疫父母同住一個

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