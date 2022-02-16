美指注射疫苗 大減Omicron死亡率

美國疾病控制及預防中心（CDC）最近發表當地去年12月新冠肺炎感染數據，揭示使用現時的新冠疫苗可大減Omicron變種病毒所引致的死亡率。而本港3至4歲幼童昨可開始打科興疫苗、5至11歲兒童今可打復必

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