美指注射疫苗 大減Omicron死亡率 港聞版 2022/02/16 分享： 美國疾病控制及預防中心（CDC）最近發表當地去年12月新冠肺炎感染數據，揭示使用現時的新冠疫苗可大減Omicron變種病毒所引致的死亡率。而本港3至4歲幼童昨可開始打科興疫苗、5至11歲兒童今可打復必 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 7指定診所治輕症 日限千人今預約 今日 7指定診所治輕症 日限千人今預約 居家隔離宜留房內 漂白水洗廁所 今日 居家隔離宜留房內 漂白水洗廁所 抗疫的士周五啟動 專隊接載求診 今日 抗疫的士周五啟動 專隊接載求診 2歲半子高燒42度缺病房 3口家中招 今日 2歲半子高燒42度缺病房 3口家中招 你可能感興趣 7指定診所治輕症 日限千人今預約 今日 01:00 7指定診所治輕症 日限千人今預約 居家隔離宜留房內 漂白水洗廁所 今日 01:00 居家隔離宜留房內 漂白水洗廁所 抗疫的士周五啟動 專隊接載求診 今日 01:00 抗疫的士周五啟動 專隊接載求診 疫情 新冠肺炎 疫苗 科興 BioNTech