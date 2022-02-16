本港第5波疫情令公立醫療不勝負荷，連日均有數千染疫者未能即時送院，醫管局昨起正式啟用支援熱綫，解答等候入院患者問題；相關染疫者如有發燒、咳、喉嚨痛等輕徵病徵，即起可預約到全港7間指定診所接受治療，每日

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