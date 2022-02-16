7指定診所治輕症 日限千人今預約 部分公院戶外設帳篷 擴病人等候區 港聞版 2022/02/16 分享： 本港第5波疫情令公立醫療不勝負荷，連日均有數千染疫者未能即時送院，醫管局昨起正式啟用支援熱綫，解答等候入院患者問題；相關染疫者如有發燒、咳、喉嚨痛等輕徵病徵，即起可預約到全港7間指定診所接受治療，每日 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 居家隔離宜留房內 漂白水洗廁所 今日 居家隔離宜留房內 漂白水洗廁所 抗疫的士周五啟動 專隊接載求診 今日 抗疫的士周五啟動 專隊接載求診 2歲半子高燒42度缺病房 3口家中招 今日 2歲半子高燒42度缺病房 3口家中招 美指注射疫苗 大減Omicron死亡率 今日 美指注射疫苗 大減Omicron死亡率 你可能感興趣 居家隔離宜留房內 漂白水洗廁所 今日 01:00 居家隔離宜留房內 漂白水洗廁所 抗疫的士周五啟動 專隊接載求診 今日 01:00 抗疫的士周五啟動 專隊接載求診 2歲半子高燒42度缺病房 3口家中招 今日 01:00 2歲半子高燒42度缺病房 3口家中招 疫情 林鄭月娥 治療 衞生防護中心 公立醫院 診所 明愛醫院 何婉霞 博愛醫院