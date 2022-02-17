荃灣五方集團中心銀主盤 全層叫價2080萬 地產版 2022/02/17 分享： 地址：荃灣德士古道98號五方集團中心21樓 面積：6,583平方呎 開價：2,080萬元 呎價：3,160元 賣點：屬銀主盤，罕有全層放盤，單位備中央冷氣，內籠有裝修兼望開揚景致 拍賣行：黃開基物業拍賣行 拍賣日 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 佐敦建邦商廈地舖 連2厘回報1400萬放售 今日 佐敦建邦商廈地舖 連2厘回報1400萬放售 柴灣永利中心商場地庫舖 連租約每呎開價6107 今日 柴灣永利中心商場地庫舖 連租約每呎開價6107 荃灣信義工廈工作坊 備裝修開價168萬 2022/02/10 荃灣信義工廈工作坊 備裝修開價168萬 尖沙咀金巴利中心逾2千呎 連租約每呎叫價8994 2022/02/10 尖沙咀金巴利中心逾2千呎 連租約每呎叫價8994 荃灣星星中心儲物室 開價160萬 2022/02/10 荃灣星星中心儲物室 開價160萬 銀主盤 放盤 荃灣