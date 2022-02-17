柴灣永利中心商場地庫舖 連租約每呎開價6107 地產版 2022/02/17 分享： 地址：柴灣柴灣道333號永利中 心購物商場地庫C6號舖 面積：131平方呎 開價：80萬元 呎價：6,107元 賣點：屬民生社宅商場舖，現連租約放售，租期至2022年8月底，月租約4,000元，以開價計，租金回 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 佐敦建邦商廈地舖 連2厘回報1400萬放售 今日 佐敦建邦商廈地舖 連2厘回報1400萬放售 荃灣五方集團中心銀主盤 全層叫價2080萬 今日 荃灣五方集團中心銀主盤 全層叫價2080萬 荃灣信義工廈工作坊 備裝修開價168萬 2022/02/10 荃灣信義工廈工作坊 備裝修開價168萬 尖沙咀金巴利中心逾2千呎 連租約每呎叫價8994 2022/02/10 尖沙咀金巴利中心逾2千呎 連租約每呎叫價8994 荃灣星星中心儲物室 開價160萬 2022/02/10 荃灣星星中心儲物室 開價160萬 柴灣 永利中心