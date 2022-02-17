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佐敦建邦商廈地舖 連2厘回報1400萬放售

地產版 2022/02/17

分享：

地址：佐敦渡船街38號

建邦商業大廈地下7號舖

面積：510平方呎

開價：1,400萬元

呎價：27,451元

賣點：舖位連租約，租期至2027年5月底，每月租金收入2.3萬元，以開價計，租金回報約2厘。

拍賣行

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欄名 : 拍賣行情

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