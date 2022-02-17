佐敦建邦商廈地舖 連2厘回報1400萬放售 地產版 2022/02/17 分享： 地址：佐敦渡船街38號 建邦商業大廈地下7號舖 面積：510平方呎 開價：1,400萬元 呎價：27,451元 賣點：舖位連租約，租期至2027年5月底，每月租金收入2.3萬元，以開價計，租金回報約2厘。 拍賣行 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 柴灣永利中心商場地庫舖 連租約每呎開價6107 今日 柴灣永利中心商場地庫舖 連租約每呎開價6107 荃灣五方集團中心銀主盤 全層叫價2080萬 今日 荃灣五方集團中心銀主盤 全層叫價2080萬 荃灣信義工廈工作坊 備裝修開價168萬 2022/02/10 荃灣信義工廈工作坊 備裝修開價168萬 尖沙咀金巴利中心逾2千呎 連租約每呎叫價8994 2022/02/10 尖沙咀金巴利中心逾2千呎 連租約每呎叫價8994 荃灣星星中心儲物室 開價160萬 2022/02/10 荃灣星星中心儲物室 開價160萬 佐敦