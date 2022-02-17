香港處於水深火熱，每日過千宗新感染個案，只代表高峰期即將來臨，屆時付出最沉重代價的將是體弱長者，香港整體接種率不錯（已完成兩劑疫苗者超過百分之七十三），但七十歲以上接種率僅逾百分之四十，故此燃眉之急是加快為長者接種疫苗。可惜，香港仍有不少Anti-vaxxer（反對接種疫苗者）。

病人的女兒開宗明義第一句問：「可否寫張醫生紙，證明我爸爸不適合打針？」

醫生遇過不少類同情況，但大部分是諮詢而非要求，便溫和地說：「那你覺得他有甚麼原因不應接種疫苗？」她理直氣壯地說：「他七十五歲，既有肺癌，又食標靶藥！」

「但這些正是他需要接種疫苗的原因。歐美和其他國際癌症組織都大力提倡癌症病人接種疫苗，只有少數剛接受骨髓移植或嚴重免疫力衰竭的病人除外。你爸爸肺癌治療很成功，標靶藥亦不影響免疫力，故此他應當接種疫苗。」醫生答。

年長病人繼續保持沉默，女兒仍不服氣：「現今無問題，但將來他『可能』接受化療，而疫苗『可能』有負面影響，我還是不想他接種疫苗。」當她以「可能」（May Be）作論點時，醫生知道再不能改變這「死硬派」想法，疫苗陰謀論者永遠是以「可能」引起恐懼——可能引致不育、可能引致自閉、可能改變基因、可能引起病變……「可能」只需想像力而毋須事實，是最強力也是最便宜催化劑。

選擇相信「可能」而忽略眼前未接種疫苗的長者在感染後有高風險重症死亡的事實，責任誰屬？