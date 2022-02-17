上周香港服裝品牌Initial在內地天貓爆出公關災難，網民聲討，搞到要關掉天貓店。惹起這麼大的公憤，皆因請了個情緒和心腸都有問題的壞事客服（客戶服務），事緣如下：

一名顧客在Initial天貓購物後，收到客服不明手機號碼來電，表示錯寄多了一件衫，要求她收貨後寄回衣服。事主以為是騙徒（因該客服並未表明所屬商店名稱）便掛綫。後來，事主多番收到短訊滋擾，要求她將寄多的衣服退回，客服並警告會報警。

但事主確實沒有收過客服所說多寄了的一件衣服，於是根據單號到速遞站查詢，發現該名客服：一、連事主的電話和地址都填錯，故速遞員無法寄送，包裹一直留在速遞站，事主亦從無收過。而最離譜的是：二、事主在淘寶發現有人在淘寶付了錢買了份「禮物」給她，細查之下，竟是個清明節花圈！新年流流，誰人如此惡搞？事主於是質問Initial客服，該客服直認是他訂的，皆因他咬定事主是收了貨但拒還，所以「挺生氣的」，故此訂了個花圈洩憤。這邊廂，事主講出事實：客服連地址都填錯，根本沒收過包裹，客服於是道歉並在淘寶取消那個已訂的花圈。

該名客服非常有問題：一、首先是工作不達標，多寄貨件即是「亂執」，錯填地址即是「亂寫」，如此員工已是公司的負資產。二、多番私下滋擾顧客，那是操守有問題。三、會做出訂花圈詛咒的行為，即心腸壞，這種員工還要做客服的崗位，是公司的一枚炸彈。

事件經事主在網上訴說後，群情洶湧，很多內地網民湧到Initial官方微博留言投訴。其實解決問題不難，因為那個客服是明顯問題根源，出錯本還情有可原，但去到滋擾和訂花圈，則說明人品和心腸問題，根本不能繼續留他在公司服務客人。但品牌的上海負責人表示，該客服情緒好激動，故公司不敢即時解僱。這種做法，令人產生管理團隊不懂如何處理問題的觀感——有人投訴，就把網店從天貓下架；員工激動，那就不炒。當員工出現操守問題時，話事人卻應炒而不炒，那就暴露了管理層的管治能力真係好「削」（weak and lame）。