得益區塊鏈技術 元宇宙蓄勢待發

2月初，元宇宙技術公司TerraZero Technologies宣布，接受非同質化代幣（Non-Fungible Token，NFT）的虛擬房地產作為抵押品，批核了全球首宗「元宇宙按揭貸款」（Metaverse Mortgage），支援客戶可以在乙太坊（Ethereum）區塊鏈的Decentraland平台上，購買虛擬房地產，令元宇宙再次進入全球公眾眼球，推高各方對其發展憧憬。

究竟元宇宙能否成為未來網絡世界產業的主角、會否帶來龐大的發展和投資機遇、會否徹底打破現實和虛擬世界的分界綫？這些問題確實很值得探討。

扼要來說，元宇宙通過虛擬實境（Virtual Reality，VR）平台，為用戶提供多種場景，可以在元宇宙搭建的虛擬世界中，實踐類似真實世界的生活，例如工作、遊戲、娛樂、學習、進行社交活動等。

熱播影視作品 屢見虛擬世界主題

其實元宇宙並非嶄新事物，虛擬現實世界的概念早已誕生，美國科幻小說家Neal Stephenson早於1992年出版的小說《雪崩》（Snow Crash）中第一次創造了Metaverse一詞。在書中所描寫的虛擬世界，用戶只要穿戴上一個虛擬的網絡身份Avatar，即可以馳騁於虛擬的世界之中。

自此之後，電影和電視節目中也反覆出現虛擬實境世界的主題，主要作品包括1999年美國荷里活科幻電影《廿一世紀殺人網絡》（The Matrix）、2016年開播的HBO電視劇《西部世界》（Westworld）、2018年上映電影的《挑戰者1號》（Ready Player One）、去年的電影《爆機自由仁》（Free Guy）等。這些熱播影視作品不斷令觀眾打開腦洞，憧憬虛擬世界或元宇宙的未來。

至於商業世界使用元宇宙這個名詞，則至少可追溯至2003年。當年科技公司Linden Lab開發了遊戲程式「第二人生」（Second Life），玩家登錄後通過3D介面，可以進入一個虛擬世界，從事虛擬活動和交流，當年其開發的場景包括工作、金錢交易、物業買賣，已建立商機勃勃的虛擬世界經濟。

自此以後，主流媒體如《金融時報》和《華爾街日報》等也大幅報道了有關「第二人生」和元宇宙的消息，大家也正式使用了元宇宙這個名詞，甚至連當年的學術圈也加入潮流：筆者當時正在攻讀博士學位，記得已嘗試過在「第二人生」的虛擬世界裏參加學術交流會議。

「第二人生」創潮流 搶佔先機

上世紀90年代開始，大家玩的綫上多用戶電子遊戲（MUD），其實已為玩家創造了「虛擬世界」，只不過並非在3D介面上進行；到了2005至2006年左右，上文提到的「第二人生」吸納了眾多用戶，當中不乏每天在綫上超過8小時的人，在「第二人生」裏工作、遊戲、社交等。

一些跨國大企業例如IBM、通用汽車（General Motors）、豐田（Toyota）、百貨公司Sears等，也先後在「第二人生」的世界購買了虛擬土地，IBM買入的地段叫IBM Land、General Motors則叫Motorati Island；寶馬（BMW）同樣也買了虛擬土地，在「第二人生」世界裏進行品牌促銷，大賣廣告。此番情景，與目前在元宇宙上的土地買賣交易何其類似，可見元宇宙絕非近幾年才出現的嶄新事物。

而「第二人生」雖然搶佔了虛擬世界或元宇宙的商業先機，但自2003年面世至今，並無巨大發展變化，其客戶業務也沒有持續增長，迄今仍維持在百萬左右；那何以元宇宙近年突然間聲名大噪，大小企業都爭相開拓元宇宙業務？筆者想，主要原因是近年區塊鏈的應用、NFT的冒起、以及人工智慧（AI）的發展。

究竟20年前誕生的「第二人生」，與當前的元宇宙有甚麼區別？其中最大的不同，是「第二人生」這個虛擬世界由Linden Lab獨家控制，用戶所購入和擁有的物品，都是託附在其資料庫之內。若有朝一日Linden Lab把你的客戶資格取消，你便不能夠再進入這個虛擬世界，在裏面擁有的財產也可能被一筆勾銷。

「去中心化」基礎 保障元宇宙用戶

如今設置在區塊鏈上的元宇宙，則是建基在「去中心化」基礎之上，用戶的「虛擬人」身份可以嵌入到區塊鏈之中，故此沒有一家經營元宇宙業務的公司可隨意取消任何人的登入帳戶，令其在此虛擬世界「消失」；同樣，用戶在元宇宙平台中購入和擁有的物品，也是附託在區塊鏈之上，元宇宙的運營公司不可以奪取或竄改玩家帳戶的私有物；更有甚者，隨着區塊鏈跨鏈技術成熟，用戶在一個元宇宙中擁有的NFT物品（如虛擬金錢，衣服，武器等），也可以轉至另一個元宇宙虛擬空間中繼續使用。

相比起由一家公司控制的遊戲或虛擬場景，用戶取得或擁有的物品不能輕鬆轉至另一家公司控制的平台中使用，元宇宙有區塊鏈的技術承托，其發展和商機讓人產生了無窮遐想和發揮空間，上至頂尖互聯網機構、下至普通大眾，均對元宇宙寄予無限厚望。可以說，元宇宙在區塊鏈技術的承托下，大有蓄勢待發、一展宏圖之勢。

AI長足發展 VR吸引力大增

除了區塊鏈，當前的元宇宙概念中也添加了AI元素，AI 20年來的長足發展，不僅演算法技術不斷精進，算力也以幾何級數增長。

筆者記得20多年前，大家玩的虛擬電子遊戲質量很差，圖像解析度低，離「置身其中」的真實感很遠，而且按動一下鍵盤或移動一下滑鼠，可能要幾秒鐘後才見反應；但如今虛擬現實技術集合了電腦圖形學、模擬技術、人工智慧技術、多媒體技術等，摸擬人的視覺、聽覺及觸覺等感官，讓人有身臨其境的逼真感，吸引力大增。無怪乎近年大家對元宇宙另眼相看，更多人有進入元宇宙的興趣，討論熱度沖天。

在工作方面，如今Meta、微軟等大企業都開始提供元宇宙的場景或VR產品，期待大家在其提供的虛擬世界中工作，特別是疫情開始後，不少人已習慣了使用Zoom舉行會議，但目前的綫上會議仍未能提供身歷其境的感受，比如大家只能輪流發言、很難觀察到其他聽眾的反應，更無法當場體會身體語言；但若能夠利用虛擬實境技術，得到類似真實互動的效果，無疑可以提高工作效率，並改變傳統工作模式，把工作帶入一個新境界。

遊戲方面，從過去的文字遊戲、2D圖像遊戲、3D圖像遊戲，到目前的虛擬實境遊戲，只要軟硬件配合，虛擬的模擬做到天衣無縫，自然可以吸引更多人嘗試，樂在其中，社交方面更不用說了。

此外，在教育和培訓方面，例如企業要對新入職員工進行培訓，過程中可能對員工、機器和其他人有危險，便可以透過虛擬實境技術，設計出模擬度十足的作業環境。

當然，這個並非新鮮概念，例如飛機師的初始培訓，就可以在室內的模擬駕駛機艙進行；但虛擬實境技術的應用，相信可以更全面、更模擬，而且所覆蓋的培訓範圍可以提供更多新的可能，與過去的固有方法不可同日而語。這些都是元宇宙帶來新的商機，並可能徹底改變人類的工作、玩樂和社交活動的行為模式！

▲ 如今Meta、微軟等大企業，都開始提供元宇宙場景或VR產品。（中央社資料圖片）