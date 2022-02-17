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5G頸帶裝置概念 減輕VR眼鏡重量

行政人員版 2022/02/17

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VR（虛擬實境）頭戴裝置近年廣泛應用，但體積過大是裝置痛點。最近Motorola與Verizon合作推出5G Neckband頸帶裝置概念，將眼鏡與運算裝置分離，減輕使用VR頭戴裝置時的重量。惟未透露

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欄名 : 科技新知

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