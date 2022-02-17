5G頸帶裝置概念 減輕VR眼鏡重量 行政人員版 2022/02/17 分享： VR（虛擬實境）頭戴裝置近年廣泛應用，但體積過大是裝置痛點。最近Motorola與Verizon合作推出5G Neckband頸帶裝置概念，將眼鏡與運算裝置分離，減輕使用VR頭戴裝置時的重量。惟未透露 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 維珍太空飛機票 90分鐘旅程售351萬 今日 維珍太空飛機票 90分鐘旅程售351萬 Chrome將推更新 修復高風險漏洞 2022/02/16 Chrome將推更新 修復高風險漏洞 富士康投資9.2億 印度建芯片廠 2022/02/16 富士康投資9.2億 印度建芯片廠 Sony兩款掛頸喇叭 售1199元起 2022/02/15 Sony兩款掛頸喇叭 售1199元起 印度AI算法發現 60行星人類宜居 2022/02/15 印度AI算法發現 60行星人類宜居 科技行業 VR IT技術 產品 5G AR 處理器 Lenovo