5G頸帶裝置概念 減輕VR眼鏡重量

VR（虛擬實境）頭戴裝置近年廣泛應用，但體積過大是裝置痛點。最近Motorola與Verizon合作推出5G Neckband頸帶裝置概念，將眼鏡與運算裝置分離，減輕使用VR頭戴裝置時的重量。惟未透露

...