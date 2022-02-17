比利時改革勞工法 僱員試行4天工作

【本報訊】比利時政府宣布會改革勞工法例，當地僱員日後可選擇安排每周4天工作，新例亦考慮到下班離綫權，在辦公時間以外拒絕回覆公務，以及「零工經濟」下的自僱定義和保障。

全球疫情大流行兩年以來，各地不少企業

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