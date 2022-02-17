  • 17°C
香港時間 : 2022217日 (四) 01:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

比利時改革勞工法 僱員試行4天工作

行政人員版 2022/02/17

分享：

【本報訊】比利時政府宣布會改革勞工法例，當地僱員日後可選擇安排每周4天工作，新例亦考慮到下班離綫權，在辦公時間以外拒絕回覆公務，以及「零工經濟」下的自僱定義和保障。

全球疫情大流行兩年以來，各地不少企業

...

欄名 : Good Job Insight

最新專欄文章 更多

全球掀大辭職潮 晉升空間成留人關鍵
2022/02/16
全球掀大辭職潮 晉升空間成留人關鍵
美餐廳取消小費 提升工資留人才
2022/02/15
美餐廳取消小費 提升工資留人才
年輕人彈性工作3期望
2022/02/14
年輕人彈性工作3期望
企業採混合遙距工作 WFH員工幸福度增22%
2022/02/11
企業採混合遙距工作 WFH員工幸福度增22%
混合工作新常態 僱員忠誠度恐降
2022/02/09
混合工作新常態 僱員忠誠度恐降
職場文化 職業生涯 疫情 在家工作 比利時 Uber Deliveroo 自僱人士 病假 工作時數

上一篇文章

莫德納深耕疫苗技術 擬設港辦事處
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？