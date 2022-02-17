比利時改革勞工法 僱員試行4天工作 行政人員版 2022/02/17 分享： 【本報訊】比利時政府宣布會改革勞工法例，當地僱員日後可選擇安排每周4天工作，新例亦考慮到下班離綫權，在辦公時間以外拒絕回覆公務，以及「零工經濟」下的自僱定義和保障。 全球疫情大流行兩年以來，各地不少企業 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 全球掀大辭職潮 晉升空間成留人關鍵 2022/02/16 全球掀大辭職潮 晉升空間成留人關鍵 美餐廳取消小費 提升工資留人才 2022/02/15 美餐廳取消小費 提升工資留人才 年輕人彈性工作3期望 2022/02/14 年輕人彈性工作3期望 企業採混合遙距工作 WFH員工幸福度增22% 2022/02/11 企業採混合遙距工作 WFH員工幸福度增22% 混合工作新常態 僱員忠誠度恐降 2022/02/09 混合工作新常態 僱員忠誠度恐降 職場文化 職業生涯 疫情 在家工作 比利時 Uber Deliveroo 自僱人士 病假 工作時數