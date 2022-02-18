向蘇富比古董致敬 Pharrell Williams x Tiffany & Co. 副刊版 2022/02/18 分享： 話說日本街牌設計師Nigo入主KENZO作創作總監，主理的首個處男花生騷較早前舉行，作為世界級好友、美國著名說唱歌手Pharrell Williams怎也要現身支持吧！為隆重其事，他更首戴向 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 情人節贈興最緊要飾趣 2022/02/11 情人節贈興最緊要飾趣 在空中的這一秒Piaget 2022/02/04 在空中的這一秒Piaget Louis Vuitton 閃亮的勇氣 2022/01/14 Louis Vuitton 閃亮的勇氣 珠寶藝術家Cindy Chao榮膺 法國藝術與文學騎士勳章 2022/01/07 珠寶藝術家Cindy Chao榮膺 法國藝術與文學騎士勳章 不如Nice Try 男界配飾 2021/12/24 不如Nice Try 男界配飾 美國 日本 品牌 設計 歌手 社交平台 港元 設計師 珠寶 Instagram