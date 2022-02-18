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向蘇富比古董致敬 Pharrell Williams x Tiffany & Co.

副刊版 2022/02/18

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話說日本街牌設計師Nigo入主KENZO作創作總監，主理的首個處男花生騷較早前舉行，作為世界級好友、美國著名說唱歌手Pharrell Williams怎也要現身支持吧！為隆重其事，他更首戴向

...

欄名 : Jewelry

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