香港嘉里酒店 X Yves Rocher 推出美肌下午茶

隨着春季來臨，萬物復甦之際，肌膚與心靈同樣被悄悄地喚醒，香港嘉里酒店與法國天然護膚品牌Yves Rocher合作，即日至5月2日推出「海洋．注氧煥肌」下午茶，讓大家可以享受美食之餘，也有美肌的功效。

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