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Date by TATE時令美食盒回歸

副刊版 2022/02/18

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疫情下外出歎美食的機會減少，Vicky創辦的Date by TATE特意推出AN ODE TO HOME美食盒（$1,580/盒，另加外送費），讓食客安坐家中也能享受特別的美饌體驗，並與家人分享美食喜

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欄名 : Food

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