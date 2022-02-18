「保協」促請政府為行業發放援助 放寬簽保措施

香港人壽保險從業員協會（「保協」）日前舉辦網上新聞發布會，表示疫情持續升溫，惟作為自僱人士的保險從業員卻一直備受忽視，故期望政府於「第六輪防疫抗疫基金」向合資格的保險從業員派發一次性的1萬港元現金，及當中的「臨時失業支援」向保險業的自僱人士開綠燈，並放寬現有的臨時便利措施，包括擴大投保產品範圍、簡化投保所需手續、放寬考試安排以及延長牌照有效期。

「保協」會長謝立義表示，保險從業員靠佣金維生，面對疫情惡化下，加上政府推出的2人限聚措施，令保險業舉步為艱。「由於預期疫情於可見的未來仍然持續，我們希望政府能夠於『第六輪防疫抗疫基金』中為擁有強積金戶口的合資格保險從業員，以及向新入職不足1年而未有強積金戶口的保險從業員，發放1萬港元的抗疫津貼。」

四大訴求望保監局跟進

謝立義又期望保險業監管局進一步放寬現有的臨時便利措施，包括：擴大遙距投保產品範圍至全綫可扣稅產及其他保險產品、簡化投保所需手續如現有客戶／指定金錢或以下保費豁免財務需要分析（FNA）要求、加入遙距牌照考試安排，以及為本年度9月份須續牌的中介人，自動延長6個月的有效日期等。

除期望得到政府及有關當局的支援外，自2020年起，「保協」及「保協慈善基金」合共撥備100萬港元成立「新型冠狀病毒支援抗疫基金」，以支援因確診而未能繼續工作的從業員。因應疫情持續，「保協」及「保協慈善基金」決定把「新型冠狀病毒支援抗疫基金」的申請限期延長至2022年6月。更多詳情可瀏覽「保協」的網上新聞發布會：https://youtu.be/Mk32vhrjKR0。

▲ 「保協」會長謝立義（左）表示疫情已橫跨兩年，但保險從業員的需求經常被忽視。他向政府發出訴求，希望能放寬業界的臨時便利措施，以避免會員出現難以為生的局面。

香港人壽保險從業員協會簡介

香港人壽保險從業員協會（簡稱「保協」）成立於1973年，乃一歷史悠久之保險界專業團體。會員人數逾16,000人，是全港會員人數最多的保險業組織之一。「保協」亦為「亞太區財務策劃總會（APFinSA）」的創會成員。

網址：https://www.luahk.org

（資料由「保協」提供）