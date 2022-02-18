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凍齡上策

副刊版 2022/02/18

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「年老」是甚麼一回事？

「年老」是否單是社會認同的數字，就如過了六十歲可領取綠悠卡便算長者？又是否以身體狀態作定義，需要別人照顧時便算年老？

對醫生來說，「年老」便是「失去」。呱呱落地來到世上，積年累月得到很多，只是在離世前的日子，便要面對這「失去」過程。首當其衝是失去身體功能，腦力、視力、免疫力、活動能力、大小便能力，當然還有性能力（這可能是最早失去的功能之一），每失去一部分機能，生活就遜色一點，快樂也少一點。

跟體態同等重要的，是失去自我。不少人把自我建基於職業上，工作上得到滿足的同時，也得到尊重，退休後的身份當然是退休人士，昔日影響力既已湮沒，自我也慢慢變得失落。

失去吸引力也是部分過程，走在街上，年輕少男少女不會望一眼，甚至其他公公婆婆也不會留意到你的存在，成為人群中不起眼的老頭兒。

面對「失去」的最佳對策，並非單是減慢「失去」，而是不斷「爭取」繼續「得到」，便不怕會失去。開始失去記憶力時，便要加緊學習使用智能電話，把需要記憶的東西化作電子數據；退休後有充裕時間，便要爭取幫助別人的機會，從助人重獲自我；吸引力這回事，其實不僅是外表，言談思想經歷才是吸引之處，爭取充實機會的同時，也爭取顯示實力的平台。

人生是一場得與失的遊戲，失多得少是年長必經路，若能逆轉便是凍齡上策。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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